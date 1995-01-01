Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Экс-игрок «Тамбова» Килин: «Задержание Худякова для меня удивительно»

    Бывший полузащитник «Тамбова» Антон Килин отреагировал на задержание экс-спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова по делу о хищении государственных средств в крупном размере.

    Худякову предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    «Не видел, что Павла Худякова задержали. Для меня это удивительно. Но мне особо нечего комментировать.

    Приезжали ли ко мне люди из органов с распечатками переписок и голосовыми сообщениями? Можете узнать у органов», – сказал Килин.

    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
    • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
    • Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

    Первушин – о задержании Худякова: «Нахожусь в лeгком шоке. Ничего не предвещало беды»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91397
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68187
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru