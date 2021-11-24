Экс-игрок «Тамбова» Килин: «Задержание Худякова для меня удивительно»

Бывший полузащитник «Тамбова» Антон Килин отреагировал на задержание экс-спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова по делу о хищении государственных средств в крупном размере.

Худякову предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

«Не видел, что Павла Худякова задержали. Для меня это удивительно. Но мне особо нечего комментировать.

Приезжали ли ко мне люди из органов с распечатками переписок и голосовыми сообщениями? Можете узнать у органов», – сказал Килин.

В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.

арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей. Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

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