Экс-гендиректор «Табмова» Коновалова осталась под стражей еще на два месяца

Денег точно они мало свистнули, до них похоже всё украли , а онитсидят потому как откупиться нечем....
В Ленинском районном суде города Тамбова состоялось заседание по делу о мошенничестве в особо крупном размере и хищению субсидий в «Тамбове».
Бывшему генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой был продлен срок содержания под стражей на два месяца – до 26 марта.
Ранее на такой же срок продлили арест бывшему спортивному директору клуба Павлу Худякову.
- Худякову грозит 10 лет тюрьмы.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
- В октябре «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.
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