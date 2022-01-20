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    Экс-гендиректор «Табмова» Коновалова осталась под стражей еще на два месяца

    В Ленинском районном суде города Тамбова состоялось заседание по делу о мошенничестве в особо крупном размере и хищению субсидий в «Тамбове».

    Бывшему генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой был продлен срок содержания под стражей на два месяца – до 26 марта.

    Ранее на такой же срок продлили арест бывшему спортивному директору клуба Павлу Худякову.

    • Худякову грозит 10 лет тюрьмы.
    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
    • В октябре «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2022 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56941

      portero 9 часов назад

      Денег точно они мало свистнули, до них похоже всё украли , а онитсидят потому как откупиться нечем....

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