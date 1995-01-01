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    Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова

    Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил ходатайство об аресте бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

    Он будет находиться под стражей до 23 января включительно.

    Против функционера возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества.

    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
    • В октябре экс-гендиректора клуба Ольгу Коновалову арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
    • Худякову грозит до 10 лет тюрьмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: -131

      diamondfan 8 минут назад

      Ублюдок!

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      Рейтинг: +4742

      Semenycch 19 минут назад

      Вор должен сидеть в тюрьме...

      0
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      Рейтинг: +22983

      vladimir-7 25 минут назад

      Новый год встретит в камере с шампанским, коньяком, оливье,
      свиные отбивные и две-три девочки на пару ночей.

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