Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова

Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил ходатайство об аресте бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.
Он будет находиться под стражей до 23 января включительно.
Против функционера возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
- В октябре экс-гендиректора клуба Ольгу Коновалову арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
- Худякову грозит до 10 лет тюрьмы.
Источник: ТАСС