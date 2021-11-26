Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова

Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил ходатайство об аресте бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

Он будет находиться под стражей до 23 января включительно.

Против функционера возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества.