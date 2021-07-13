«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде». За десять дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора.
«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, все пока идет в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем все наладится», – сказал Афанасьев.
- Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.
- По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.
- «Тамбов» прекратил существование из-за проблем с финансированием.
Источник: «Р-Спорт»