«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде». За десять дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора.

«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, все пока идет в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем все наладится», – сказал Афанасьев.