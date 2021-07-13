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  • «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

13 июля 2021, 19:59
4

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде». За десять дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора.

«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, все пока идет в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем все наладится», – сказал Афанасьев.

  • Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.
  • По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.
  • «Тамбов» прекратил существование из-за проблем с финансированием.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Тамбов
Комментарии (4)
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Mix52
1626202587
«Нижний Новгород» задолжал игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон Они что Лигу чемпионов выиграли? Я не понял, за что им такие деньги?
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SanInstructor
1626207480
Свежо предание, а верится с трудом
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Бухбух
1626224467
Клуб рассчитывал на 1 миллард (у бомбардира опять проблемы с русским). Ну а почему не на 1,5? Дают 0,3 - радуйтесь, хотя бы столько. А где остальные 0,7 взять, подскажите? Лучше бы учились сами зарабатывать. Просить всегда проще.
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valiknavashinsky
1626256088
Это всего лишь слова,и не больше!!!
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