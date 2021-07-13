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    «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба

    Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде». За десять дней до старта сезона у клуба нет генерального спонсора.

    «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, все пока идет в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем все наладится», – сказал Афанасьев.

    • Область готова выделить «Нижнему Новгороду» 300 миллионов рублей. Клуб рассчитывал на 1 миллард.
    • По информации «Чемпионата», «Нижний Новгород» должен игрокам 120 миллионов рублей.
    • «Тамбов» прекратил существование из-за проблем с финансированием.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.07.2021 19:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +302

      valiknavashinsky 14 июля 2021, 12:48

      Это всего лишь слова,и не больше!!!

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 июля 2021, 04:01

      Клуб рассчитывал на 1 миллард (у бомбардира опять проблемы с русским). Ну а почему не на 1,5? Дают 0,3 - радуйтесь, хотя бы столько. А где остальные 0,7 взять, подскажите? Лучше бы учились сами зарабатывать. Просить всегда проще.

      0
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 13 июля 2021, 23:18

      Свежо предание, а верится с трудом

      0
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      Рейтинг: +10

      Mix52 13 июля 2021, 21:56

      «Нижний Новгород» задолжал игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон

      Они что Лигу чемпионов выиграли? Я не понял, за что им такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 21:02

      Тамбовский Президент областной федерации футбола то же самое обещал...

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июля 2021, 20:48

      "Мы Тамбов не оставим" - губернатор Тамбовской области

      1
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