«Чемпионат»: долг «Нижнего Новгорода» перед игроками – 120 миллионов рублей

«Нижний Новгород» имеет задолженность перед футболистами за прошлый сезон.

По информации «Чемпионата», клуб должен игрокам 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что за десять дней до старта сезона у «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора, поэтому у клуба недостаточно денег для полноценного функционирования.