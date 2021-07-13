«Чемпионат»: долг «Нижнего Новгорода» перед игроками – 120 миллионов рублей

«Нижний Новгород» имеет задолженность перед футболистами за прошлый сезон.
По информации «Чемпионата», клуб должен игрокам 120 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что за десять дней до старта сезона у «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора, поэтому у клуба недостаточно денег для полноценного функционирования.
- «Нижний Новгород» вышел в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ.
- Клуб должен был играть в стыковых матчах, но из-за проблем «Оренбурга» с лицензированием напрямую вышел в Премьер-лигу.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: «Чемпионат»