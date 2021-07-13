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    «Чемпионат»: долг «Нижнего Новгорода» перед игроками – 120 миллионов рублей

    «Нижний Новгород» имеет задолженность перед футболистами за прошлый сезон.

    По информации «Чемпионата», клуб должен игрокам 120 миллионов рублей.

    Ранее сообщалось, что за десять дней до старта сезона у «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора, поэтому у клуба недостаточно денег для полноценного функционирования.

    • «Нижний Новгород» вышел в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ.
    • Клуб должен был играть в стыковых матчах, но из-за проблем «Оренбурга» с лицензированием напрямую вышел в Премьер-лигу.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.07.2021 18:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:44


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      Рейтинг: +1668

      vmonomah17 13 июля 2021, 22:04

      Нужно просто на год жителей Нижнего обязать платить налог на футбол)

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 20:59

      Продать стадион, раздать долги - и ЗАКРЫТЬСЯ.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Cleaner 13 июля 2021, 21:07

      неужто Газпрём откажется от своего бастарда и не протянет бомжам из Нижнего "костлявую руку помощи"?))

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > JTherry 13 июля 2021, 22:02

      Похоже, что нет...

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июля 2021, 20:43

      Очередной Тамбов, Томь, Амкар, Алания, Оренбург и тд

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Hektor 84 13 июля 2021, 21:18

      Дюк-офф и РФС продавит новую голландскую "аналитическую" игрушку - швейцарскую систему розыгрыша чемпионата, и заживе-е-е-м!!!) забавно, но сами швейцарцы чемпионат проводят по испытанной старой схеме... наверное, Прядкин ответит, как клуб, имеющий задолженность и не имеющий спонсора, пошел лицензирование...

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      Рейтинг: +10

      jipiop45 13 июля 2021, 20:38

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 13 июля 2021, 19:45

      То есть Оренбургу из-за лицензирования играть в Лиге нельзя, а НН с долгами в 120 млн - можно? Фантастика...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 июля 2021, 19:37

      Плевать на долги, зато в Нижнем Новгороде стадион большой и 800 лет города скоро будут отмечать. Не то, что в каком-то там Оренбурге!

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 июля 2021, 19:27

      А как его пустили то с долгами, а ну да бомжам копилка нужна

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 19:08

      Пора возвращаться в ФНЛ, деньги есть – ВасилЬ Иванович, денег нет –
      сопливый х.. .

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 19:06

      никогда и ничего в России не поменяется

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