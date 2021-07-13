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  • «Чемпионат»: долг «Нижнего Новгорода» перед игроками – 120 миллионов рублей

«Чемпионат»: долг «Нижнего Новгорода» перед игроками – 120 миллионов рублей

13 июля 2021, 18:48
19

«Нижний Новгород» имеет задолженность перед футболистами за прошлый сезон.

По информации «Чемпионата», клуб должен игрокам 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что за десять дней до старта сезона у «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора, поэтому у клуба недостаточно денег для полноценного функционирования.

  • «Нижний Новгород» вышел в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ.
  • Клуб должен был играть в стыковых матчах, но из-за проблем «Оренбурга» с лицензированием напрямую вышел в Премьер-лигу.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (19)
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Бухбух
1626191562
Тот, кто пустил НН в вышку, пусть из своего кармана гасит долги футболерам.
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R_a_i_n
1626191736
40 квартир по России людям купить можно было бы))
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ilichkadr
1626191738
Кержакову не позавидуешь.
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серега кашин
1626192324
гнать в шею нн из рфпл
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Garrincha58
1626192381
никогда и ничего в России не поменяется
Ответить
vladimir-7
1626192517
Пора возвращаться в ФНЛ, деньги есть – ВасилЬ Иванович, денег нет – сопливый х.. .
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BRO_football
1626194238
Плевать на долги, зато в Нижнем Новгороде стадион большой и 800 лет города скоро будут отмечать. Не то, что в каком-то там Оренбурге!
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житель СПб
1626194715
То есть Оренбургу из-за лицензирования играть в Лиге нельзя, а НН с долгами в 120 млн - можно? Фантастика...
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Hektor 84
1626198204
Очередной Тамбов, Томь, Амкар, Алания, Оренбург и тд
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zinoviyawvr
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