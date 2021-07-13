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  • У «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ. Клуб обратился за помощью в Министерство спорта

У «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ. Клуб обратился за помощью в Министерство спорта

13 июля 2021, 11:48
35

«Нижний Новгород» испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает «Коммерсант». За десять дней до старта РПЛ у клуба нет генерального спонсора.

По информации источника, из областного бюджета «Нижнему Новгороду» выделили чуть более 300 миллионов рублей, что недостаточно для полноценного функционирования клуба.

В руководстве команды считают, что бюджет на один сезон РПЛ не должен быть меньше 1 миллиарда рублей. При этом, в заявке клуба о финансировании на 2022 год значится сумма 1,8 миллиарда рублей.

В связи непростой финансовой ситуацией «Нижний Новгород» решил обратиться за помощью в Министерство спорта РФ. Клуб попросил найти достойного спонсора среди крупных федеральных компаний. Однако, по слова главы Минспорта Олега Матыцина, найти нового спонсора будет сложно.

«Какой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учетом приближающегося чемпионата я пока не готов. Федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений.

Мы видим, что тот объем инвестиций, который идет в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат. Поэтому в ближайшие годы государство из этой сферы будет уходить.

Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры», – сказал Матыцин.

  • «Нижний Новгород» вышел в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ.
  • Клуб должен был играть в стыковых матчах, но из-за проблем «Оренбурга» с лицензированием напрямую вышел в Премьер-лигу.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (35)
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порт
1626167505
Не долго Керж порулил в ПЛ.
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Алехсбургер.
1626167802
Ути..)) ещё паперть открылась... Пи.здуйте в Новгород-Северский .та незалежно хорошо..Сойдёте за местных придурков.. с таким тренером,не пропадёте нигде. С.ука...шапито не уехал.просто шатёр покрасили.
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Из Твери Леха
1626169126
Куда вам миллиард, дармоеды?
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Fusballer
1626169262
Заколебали футболёры бездари, и присосавшиеся к ним агенты и чиновники. Деньги просят. Минимум тысяч по 200 футболёры получать будут, и то не факт. Скорее больше. Отправьте лучше деньги очередному больному ребёнку.
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valiknavashinsky
1626169735
Второй"Тамбов"в РПЛ!!!Супер-30 игр=30 поражений.НН-Добро пожаловать на ДНО РПЛ!!!
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серега кашин
1626171689
не место им тогда в рфпл, еще сезон не начался а они уже денег просят- браво
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Atom2020
1626172765
Нахрен никому не уперлись со своей игрой, но 300 миллионов из бюджета уже имеют. Почему областной бюджет вообще должен финансировать зарплаты профессиональных футболистов? А еще минимум на 700 миллионов кто-то этих бездарей должен спонсировать. Интересно, найдется такой дурак среди "крупных федеральных компаний"?
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JTherry
1626173192
"...в заявке клуба о финансировании на 2022 год значится сумма 1,8 миллиарда рублей" ...кого озадачил Нижний, губернатора или в Минспорта РФ? судя по комменту, ничего не решающий филантроп Матыцин включился в полемику, и главное, что донёс - "федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений"... наконец-то, решились...! а РФС, тем временем, готовят реформу для РПЛ проведения чемпионата по швейцарской системе... час от часу не легче...)
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Рубинище
1626184921
Ну и как он лицензию на участие получил. Прядкиных и Ко пора выгонять или сажать. Ещё сезон не начался а уже очередной Тамбов образовался.
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zigbert
1626253120
Вот и решили играть в РПЛ. И ведь дотянули до самого начала чемпионата.
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