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    У «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ. Клуб обратился за помощью в Министерство спорта

    «Нижний Новгород» испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает «Коммерсант». За десять дней до старта РПЛ у клуба нет генерального спонсора.

    По информации источника, из областного бюджета «Нижнему Новгороду» выделили чуть более 300 миллионов рублей, что недостаточно для полноценного функционирования клуба.

    В руководстве команды считают, что бюджет на один сезон РПЛ не должен быть меньше 1 миллиарда рублей. При этом, в заявке клуба о финансировании на 2022 год значится сумма 1,8 миллиарда рублей.

    В связи непростой финансовой ситуацией «Нижний Новгород» решил обратиться за помощью в Министерство спорта РФ. Клуб попросил найти достойного спонсора среди крупных федеральных компаний. Однако, по слова главы Минспорта Олега Матыцина, найти нового спонсора будет сложно.

    «Какой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учетом приближающегося чемпионата я пока не готов. Федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений.

    Мы видим, что тот объем инвестиций, который идет в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат. Поэтому в ближайшие годы государство из этой сферы будет уходить.

    Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры», – сказал Матыцин.

    • «Нижний Новгород» вышел в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ.
    • Клуб должен был играть в стыковых матчах, но из-за проблем «Оренбурга» с лицензированием напрямую вышел в Премьер-лигу.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Источник: «Коммерсант»

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    13.07.2021 11:48
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    Комментарии40
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 июля 2021, 11:58

      Вот и решили играть в РПЛ. И ведь дотянули до самого начала чемпионата.

      3
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 14 июля 2021, 12:34

      суть переговоров изначально подпортил Газпром, создающий себе фарм-клубы один за другим...) потому что до его захода с назначением главным тренером Кержакова, на спонсорство Нижнего претендовал Ростех, и туда должны были назначить другого ГТ - Аленичева...

      1
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > JTherry 14 июля 2021, 20:39

      Да что Газпром у нас обеднял? Могли бы выручить Кержакова.
      Вообще спросить надо с руководства Нижнего Новгорода. Надо суметь потерять спонсора в самый последний момент.

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 14 июля 2021, 09:47

      "Клуб попросил найти достойного спонсора среди крупных федеральных компаний" Это как? Спонсора назначат? В добровольно-принудительном порядке?

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 14 июля 2021, 09:44

      "Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов" Здорово сказано! Остаётся вопрос. А кто определяет важен региону футбол или нет? Референдумы будем проводить? Или как?

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 14 июля 2021, 09:25

      из сезона в сезон одно и тоже=))

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 июля 2021, 19:46

      Какой спонсор? У нас половина клубов РПЛ за счёт местных бюджетов вполне нормально функционирует, значит и Нижний Новгород проживёт.

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 13 июля 2021, 18:45

      Пипец!!!

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 июля 2021, 17:02

      Ну и как он лицензию на участие получил. Прядкиных и Ко пора выгонять или сажать. Ещё сезон не начался а уже очередной Тамбов образовался.

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 13 июля 2021, 16:00

      Сколько не выходили последние 20 лет, только позорились и обратно в фнл...

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 июля 2021, 13:49

      Если отменить лимит, я думаю, что и финансировать их государством не будет смысла.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Snek 13 июля 2021, 15:28

      Таджики со стройки сразу набегут, толпой!

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      Рейтинг: +4454

      Snek > paracetamol 13 июля 2021, 16:24

      Да нет, всё дело в том, что если убрать лимит и перестать финансировать клубы, то все они будут покупать игроков с лучшим соотношение цена/качество, а значит российские футболисты сильно подешевеют и разбредутся по слабым лигам восточной европы, а на замену им прибудут недорогие легионеры, из которых начнётся строится вся структура клуба, а так же начнут выращиваться свои воспитанники, чтобы они могли быть дешевле и качественнее этих легионеров.
      Как следствие всё это приведёт к куче н*гров в клубах, а потом уже и в сборной, ну и неизбежно к развитию российского футбола, за счёт этих же самых н*гров.
      Плохо это или нет, ну наверное надо посмотреть на Швейцарию, Англию, Францию и т.д., по-моему им нормально.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Snek 13 июля 2021, 19:00

      Где в сборной Англии ты увидел игроков из неанглийских клубов. Кто-то из английских тренеров, не помню кто, сказал что для сборной невозможно найти достаточно квалифицированных игроков, т.к в клубах играет много иностранцев.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry 13 июля 2021, 13:46

      "...в заявке клуба о финансировании на 2022 год значится сумма 1,8 миллиарда рублей"
      ...кого озадачил Нижний, губернатора или в Минспорта РФ? судя по комменту, ничего не решающий филантроп Матыцин включился в полемику, и главное, что донёс - "федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений"... наконец-то, решились...! а РФС, тем временем, готовят реформу для РПЛ проведения чемпионата по швейцарской системе... час от часу не легче...)

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