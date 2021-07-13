У «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ. Клуб обратился за помощью в Министерство спорта

«Нижний Новгород» испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает «Коммерсант». За десять дней до старта РПЛ у клуба нет генерального спонсора.

По информации источника, из областного бюджета «Нижнему Новгороду» выделили чуть более 300 миллионов рублей, что недостаточно для полноценного функционирования клуба.

В руководстве команды считают, что бюджет на один сезон РПЛ не должен быть меньше 1 миллиарда рублей. При этом, в заявке клуба о финансировании на 2022 год значится сумма 1,8 миллиарда рублей.

В связи непростой финансовой ситуацией «Нижний Новгород» решил обратиться за помощью в Министерство спорта РФ. Клуб попросил найти достойного спонсора среди крупных федеральных компаний. Однако, по слова главы Минспорта Олега Матыцина, найти нового спонсора будет сложно.

«Какой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учетом приближающегося чемпионата я пока не готов. Федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений.

Мы видим, что тот объем инвестиций, который идет в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат. Поэтому в ближайшие годы государство из этой сферы будет уходить.

Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры», – сказал Матыцин.