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В Тамбове хотят создать новый профессиональный клуб. Область готовит документы на ФНЛ-2

В Тамбове может появиться новый профессиональный клуб, сообщает журналист Сергей Ильев.

«В Тамбове намерены возродить профессиональный футбольный клуб и, по моим данным, готовят документы на ФНЛ-2.

Команду планируют назвать исторически – «Спартак», либо «Академия футбола» (сейчас такой коллектив выступает в ЛФЛ)», – написал Ильев в телеграме.

Тамбовская область пыталась заявить местный клуб в ФНЛ-2 в прошлом году, но РФС отказал в лицензировании из-за ситуации с банкротством «Тамбова».

  • В прошлом сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
  • В мае 2021 года «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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