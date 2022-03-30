В Тамбове хотят создать новый профессиональный клуб. Область готовит документы на ФНЛ-2

В Тамбове может появиться новый профессиональный клуб, сообщает журналист Сергей Ильев.

«В Тамбове намерены возродить профессиональный футбольный клуб и, по моим данным, готовят документы на ФНЛ-2.

Команду планируют назвать исторически – «Спартак», либо «Академия футбола» (сейчас такой коллектив выступает в ЛФЛ)», – написал Ильев в телеграме.

Тамбовская область пыталась заявить местный клуб в ФНЛ-2 в прошлом году, но РФС отказал в лицензировании из-за ситуации с банкротством «Тамбова».

В прошлом сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.

Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

В мае 2021 года «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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