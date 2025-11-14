Соболев высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился воспоминаниями о тренировках Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Первые полгода было невероятно. Не знаю [что случилось потом]. Он достаточно молодой, переподписал контракт.

– Тебя не бесило, что он как обезьяна прыгал?

– А когда Станкович это делает сейчас? Все говорят: «Вау, эмоции».

Если говорить про Абаскаля, то первые полгода… Каждая тренировка, теория такая была, что он показывал слабые места команды.

Выходишь на поле, и он упражнения делает так, чтобы ты произвольно воспроизводил их на слабые места этой команды. Не знаю, как он это делал.

Раньше Дуглас Сантос либо в центр уходил, либо отдавал пас и бежал, никто не может [остановить]. Ты знаешь, но он всe равно [эффективно играл]. Мы выходили на тренировку, ты хочешь или не хочешь, отдаeшь пас левому защитнику, и он бежит.

Он визуализировал это упражнение так, как будет делать Дуглас. Потом в игре нормально получалось.