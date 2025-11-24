Абаскаль охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на смерть легенды московского клуба Никиты Симоняна.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
«Никита Симонян был очень приятным человеком и первоклассным профессиональным игроком.
Однажды он пришeл на тренировку: это был момент, когда наши нападающие упускали много моментов, и я пригласил его поговорить с ребятами.
Симонян был очень скромным. Он любил «Спартак», – сказал Абаскаль.
Источник: «Чемпионат»