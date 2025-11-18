Ташуев объяснил, почему считает Абаскаля слабым тренером: «Было легко играть против него»

Российский тренер Сергей Ташуев оценил уровень Гильермо Абаскаля, работавшего в «Спартаке».
«Когда я работал в «Факеле», мы дважды побеждали «Спартак» с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он слабый.
Мы прессинговали, атаковали «Спартак», в итоге просто переиграли соперника. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки», – сказал Ташуев.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
- Сейчас он работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луисе».
Источник: «Спорт-Экспресс»