Ташуев объяснил, почему считает Абаскаля слабым тренером: «Было легко играть против него»

Российский тренер Сергей Ташуев оценил уровень Гильермо Абаскаля, работавшего в «Спартаке».

«Когда я работал в «Факеле», мы дважды побеждали «Спартак» с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он слабый.

Мы прессинговали, атаковали «Спартак», в итоге просто переиграли соперника. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки», – сказал Ташуев.