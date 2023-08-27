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Ивердон
Гильермо Абаскаль
Материалы
Гильермо Абаскаль - материалы
Ивердон
Испания
13 апреля 1989 (37)
Тренер
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Что происходит со «Спартаком»?
Эксперименты Абаскаля ни к чему не приводят.
27.08.2023 10:58
Абаскаль назвал сына в честь Старостина. Он объяснил свое решение
Достойный поступок в честь легенды!
22.07.2023 11:44
Трансферные планы «Спартака»: бюджет больше, Эшуорт разделяет стратегию Каттани
Собрали главные инсайды.
20.05.2023 18:50
Трансферные планы «Спартака»: бюджет больше, Эшуорт разделяет стратегию Каттани
Есть несколько инсайдов.
19.05.2023 19:42
7
Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!
4:3!
24.04.2023 21:26
Абаскаль после матча «Спартака» и «Факел»: пошел разбираться с судьей (его остановили), говорил, что на матчи может влиять барбер
Ох, как же он был зол.
11.03.2023 19:57
Самые большие неожиданности года: текст, в котором рядом стоят «Спартак» и Мбаппе
Авторы «Бомбардира» подводят итоги 2022-го.
28.12.2022 14:01
Промес уже лучший во всем в этом сезоне – на это сильно повлиял Абаскаль
«Спартак» прогрессирует вместе со своим лидером.
09.10.2022 17:57
Федотов против «Сочи», Абаскаль и «Спартак» против «Краснодара» – и другие герои РПЛ, за которыми важно следить в эти выходные
Что интересного будет в российском футболе?
23.07.2022 11:48
Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»
Ради переезда в РПЛ отказался от работы в «Базеле» U21.
10.06.2022 15:12
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Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
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