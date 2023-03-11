Абаскаль после матча «Спартака» и «Факел»: пошел разбираться с судьей (его остановили), говорил, что на матчи может влиять барбер

«Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2. И этот матч, как и предыдущий «Спартака» – против «Урала», запомнился неоднозначными судейскими решениями. Они были настолько спорными, что невероятно разозлили тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его останавливали после матча.

Что произошло?

После матча Абаскаль пошел к Владиславу Безбородову, который работал на этой встрече. Сначала Абаскаля останавливал его помощник. Позже этим занялись Шамар Николсон и другие футболисты «Спартака».

А вот слова Абаскаля после самой игры:

«Поведение после свистка – это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Тем не менее я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции – это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идeт не так»;

«Почему в предыдущих матчах, когда судьи ошибались, я не был таким эмоциональным? Все дело в том, что вы не всегда меня видите. Иногда я как призрак! Возможно, дело в том, что температура повышается, поэтому становится жарче».

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун тоже был недоволен судейством: «Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не менее судья с удовольствием назначил пенальти».

Почему Абаскаль разозлился на Безбородова?

Видимо, это из-за двух эпизодов.

Момент №1 – отмененный гол Соболева

На 40-й минуте Александр Соболев забил гол, но Безбородов отменил его из-за фола Руслана Литвинова в штрафной «Факела».

Бывший арбитр Сергей Лапочкин уверен, что Безбородов ошибся: «Что касается отмененного гола Соболева, то мне кажется, что здесь было нормальное единоборство. Оба держат друг друга, защитник даже не упал. Понятно, что это не главный фактор, но абсолютно контактная борьба. «Спартак» забил чистый гол. Думаю, что Безбородов смотрел на единоборство Литвинова с защитником «Факела» и отреагировал на это, потому что ни у кого больше не было контактов, но современный футбол приветствует такую игру».

Момент №2 – пенальти в ворота «Спартака»

Все из-за фола Данила Пруцева, который локтем ударил Ираклия Квеквескири:

Но если Федун был не очень уверен в правильности назначенного пенальти, то Лапочкин поддержал Безбородова: «В ситуации с назначенным пенальти был простой момент: защитник «Спартака» левой рукой отмахнулся и попал в область горла, поэтому это правильно назначенный 11‑метровый удар».

Квеквескири прокомментировал этот эпизод так: «Может, ему моя борода нравится [ответ Абаскалю на реплику про барбера]? Мне попали локтем в подбородок. Я человек, который никогда не симулирует, к тому же сам играю достаточно агрессивно. Я бы никогда не симулировал. Мне попали – я упал. Я дурак, чтобы лежать и симулировать? У нас есть VAR – пусть смотрят. Посмотрели – увидели пенальти».

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Фото: скриншоты из трансляции на сайте «Матч ТВ»