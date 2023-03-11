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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Абаскаль после матча «Спартака» и «Факел»: пошел разбираться с судьей (его остановили), говорил, что на матчи может влиять барбер

    «Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2. И этот матч, как и предыдущий «Спартака» – против «Урала», запомнился неоднозначными судейскими решениями. Они были настолько спорными, что невероятно разозлили тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его останавливали после матча.

    Что произошло?

    После матча Абаскаль пошел к Владиславу Безбородову, который работал на этой встрече. Сначала Абаскаля останавливал его помощник. Позже этим занялись Шамар Николсон и другие футболисты «Спартака».

    А вот слова Абаскаля после самой игры:

    • «Поведение после свистка – это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Тем не менее я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции – это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идeт не так»;
    • «Почему в предыдущих матчах, когда судьи ошибались, я не был таким эмоциональным? Все дело в том, что вы не всегда меня видите. Иногда я как призрак! Возможно, дело в том, что температура повышается, поэтому становится жарче».

    Бывший президент «Спартака» Леонид Федун тоже был недоволен судейством: «Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не менее судья с удовольствием назначил пенальти».

    Почему Абаскаль разозлился на Безбородова?

    Видимо, это из-за двух эпизодов.

    Момент №1 – отмененный гол Соболева

    На 40-й минуте Александр Соболев забил гол, но Безбородов отменил его из-за фола Руслана Литвинова в штрафной «Факела».

    Бывший арбитр Сергей Лапочкин уверен, что Безбородов ошибся: «Что касается отмененного гола Соболева, то мне кажется, что здесь было нормальное единоборство. Оба держат друг друга, защитник даже не упал. Понятно, что это не главный фактор, но абсолютно контактная борьба. «Спартак» забил чистый гол. Думаю, что Безбородов смотрел на единоборство Литвинова с защитником «Факела» и отреагировал на это, потому что ни у кого больше не было контактов, но современный футбол приветствует такую игру».

    Момент №2 – пенальти в ворота «Спартака»

    Все из-за фола Данила Пруцева, который локтем ударил Ираклия Квеквескири:

    Но если Федун был не очень уверен в правильности назначенного пенальти, то Лапочкин поддержал Безбородова: «В ситуации с назначенным пенальти был простой момент: защитник «Спартака» левой рукой отмахнулся и попал в область горла, поэтому это правильно назначенный 11‑метровый удар».

    Квеквескири прокомментировал этот эпизод так: «Может, ему моя борода нравится [ответ Абаскалю на реплику про барбера]? Мне попали локтем в подбородок. Я человек, который никогда не симулирует, к тому же сам играю достаточно агрессивно. Я бы никогда не симулировал. Мне попали – я упал. Я дурак, чтобы лежать и симулировать? У нас есть VAR – пусть смотрят. Посмотрели – увидели пенальти».

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    Фото: скриншоты из трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    11.03.2023 19:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:38

      В эпизоде с пенальти, сказать, что его не было мог только идиот. В эпизоде с незасчитанным голом, позиция Лапочкина в очередной раз показала, почему российский арбитров к более менее статусным матчам за километр не подпускают. А Абаскалю капли успокоительные надо принимать, до беды так недолго.

      1
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 12 марта, 10:34

      Соболь уже по привычке стал со спины заходить .

      0
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      Рейтинг: +346

      crf575757 12 марта, 05:49

      Абаскаль - рыжий психопат!

      2
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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > crf575757 12 марта, 20:56

      Карпуша - блондинистое дерьмо!

      2
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 11 марта, 22:08

      Что касается пенальти - "типа нарушивший" вообще не видел пассажира сзади, он просто подпрыгивал на мяч. Врезаться сзади в выставленную руку становится нехорошим трендом. Скоро эту лавочку прикроют.

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Добрый Бобер 12 марта, 18:22

      Спасибо, что тоже это заметил. Явное движение на выставленную руку, причем хлебало было жалко, врезался грудью, но как катался, как оранул, держась за нос. А в интервью говорит, что ни когда не симулирует. И как потом уважать такого? Я очень надеюсь, что прикроют. Меньше нырков будет, симуляций (и мы эти тоже грешили), больше силового футбола. где не место девочкам (девушки-футболисты, это я не про вас, вы бьётесь как мужики).

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер > lordmrv 12 марта, 20:49

      В финале кубка, когда пеналь назначили "динамовец" тоже "в локоть работал", прям явно врезался. Я вот с этого момента такие фрагменты пытаюсь заметить.

      0
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 11 марта, 21:14

      в матче с уралом хотя бы глупая ошибка была с ранним свистком.
      это очень тупо, но понятна причина отмены.
      но с безбородовым совсем ****** какой-то, оба игрока боролись, при том боролся не сам соболев.
      гол отменили по причине "у меня свисток я так вижу".

      сам пенальти уже на усмотрение судьи.
      в апл за такое не дают, отмашка была, но в область груди/шеи.
      игрок упал как подкошенный.

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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > сутулая собака и лисы 11 марта, 21:30

      Квеквекскири упал, зная, что падает в штрафной, но держался он за нос, а все говорят про удар в область горла, беспородный - дно питерское!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 19:59

      Стыдно, когда физрук не разобравшись психа включил. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:06

      Палка в жопе и тут успел.

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      Рейтинг: +1455

      Freyd > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:11

      Физрук у вас в зинках.Гыгыгы

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      Рейтинг: +2547

      Челнинец > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:27

      Зенит это ты, зенит это самые гни_лые люди Земли)

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Челнинец 11 марта, 21:21

      из-за подобных чмошников возникает ощущение (ложное), что все болельщики зенита такие же чмошники.
      ну что поделаешь, тупой он и не понимает этого.

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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > сутулая собака и лисы 11 марта, 22:48

      на самом деле совсем не ложное, только у помоечных можно встретить "чмошных" кастрюлек, палковводцев и питерских князей е*анутых на головку

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