Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

9 октября 2022, 17:52
6

29 сентября «Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке. В той встрече Александр Соболев оформил дубль, и мы отметили его подвиги в отдельном материале:

Давайте хвалить Соболева: у него голы в шести матчах подряд, «Зениту» в этом сезоне забил уже дважды

В комментариях к тому материалу пользователи указали нам на стабильно классную форму Квинси Промеса.

9 октября. «Спартак» громит «Крылья Советов» 5:2, и Промес поучаствовал в этой победе: дубль и ассист на Руслана Литвинова.

Давайте исправляться и хвалить уже Промеса.

Показываем величие Промеса в статистике

Просто статистика с геройствами Промеса:

• Сейчас у него 11 голов – это лучший бомбардир лиги после 12 туров.

• Еще Промес делит звание лучшего ассистента РПЛ с Малкомом – у них по пять голевых передач.

• Сейчас Промес лучший в топе по «гол+пас», у него 16 баллов.

• Промес сыграл во всех 12 матчах «Спартака» в этом сезоне РПЛ. Лишь в четырех он не отметился голевыми действиями.

• В последний раз сравнимую форму Промес выдавал в чемпионский сезон-2016/17. В первых 12 турах того сезона Промес 10 матчей – забил 5 мячей. Если сравнивать с первыми 12 матчами Промеса в том сезоне и в этом, то сейчас у него 11 голов, тогда было 6.

• Еще он составляет с Соболевым лучшую связку в лиге. На двоих они уже настреляли 17 мячей в РПЛ. Про это Промес говорил:

«Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень».

Почему Промес так крут в этом сезоне

Сначала послушаем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля:

  • «По центру Промесу играть комфортнее всего. Там он наиболее опасен, он может смещаться в разные зоны, читать игру, создавая тем самым пространство для партнеров по команде»;
  • «Что касается Промеса, он опасен, но у нас есть другие девять футболистов, которые действуют так, чтобы до Промеса доходил мяч».

Про свою игру в этом сезоне Промес говорил: «Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда? Да, особенно в нашей нынешней схеме. Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга».

В этом действительно главная сила Промеса в этом сезоне. В обычной ситуации он выступал на левом фланге и был сильно ограничен позицией. Сейчас статистика Промеса поменялась в лучшую сторону – и постоянная игра в центре поспособствовала этому. Промес чаще захватывает активную и решающую фазы атак и чаще участвует в потенциально голевых эпизодах. Плюс Абаскаль дал задачу игрокам организовывать моменты для Промеса – о чем тренер говорил сам.

«Спартак» при Абаскале стал ярче в атаке. Вместе с этим похорошел и Промес. Яркий аргумент этому тезису – интенсивная погоня «Спартака» за «Зенитом». После 12 туров между ними всего лишь пять очков. Промес, забивший почти половину от общего числа голов команды в этом сезоне, сильно повлиял на это.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Промес Квинси Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1665329171
Только бы не сдулся, хотя бы до конца этого сезона. Сейчас он у нас играет большую роль.
Ответить
R_a_i_n
1665331677
Промес топчик!
Ответить
balam
1665332709
смотрите чтобы не зарезал кого нибудь
Ответить
alefreddy
1665338658
да он хорош посмотрим дальше
Ответить
Главные новости
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
Решение КДК по Дивееву
13:35
7
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
1
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
5
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+