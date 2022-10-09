Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

29 сентября «Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке. В той встрече Александр Соболев оформил дубль, и мы отметили его подвиги в отдельном материале:

Давайте хвалить Соболева: у него голы в шести матчах подряд, «Зениту» в этом сезоне забил уже дважды

В комментариях к тому материалу пользователи указали нам на стабильно классную форму Квинси Промеса.

9 октября. «Спартак» громит «Крылья Советов» 5:2, и Промес поучаствовал в этой победе: дубль и ассист на Руслана Литвинова.

Давайте исправляться и хвалить уже Промеса.

Показываем величие Промеса в статистике

Просто статистика с геройствами Промеса:

• Сейчас у него 11 голов – это лучший бомбардир лиги после 12 туров.

• Еще Промес делит звание лучшего ассистента РПЛ с Малкомом – у них по пять голевых передач.

• Сейчас Промес лучший в топе по «гол+пас», у него 16 баллов.

• Промес сыграл во всех 12 матчах «Спартака» в этом сезоне РПЛ. Лишь в четырех он не отметился голевыми действиями.

• В последний раз сравнимую форму Промес выдавал в чемпионский сезон-2016/17. В первых 12 турах того сезона Промес 10 матчей – забил 5 мячей. Если сравнивать с первыми 12 матчами Промеса в том сезоне и в этом, то сейчас у него 11 голов, тогда было 6.

• Еще он составляет с Соболевым лучшую связку в лиге. На двоих они уже настреляли 17 мячей в РПЛ. Про это Промес говорил:

«Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень».

Почему Промес так крут в этом сезоне

Сначала послушаем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля:

«По центру Промесу играть комфортнее всего. Там он наиболее опасен, он может смещаться в разные зоны, читать игру, создавая тем самым пространство для партнеров по команде»;

«Что касается Промеса, он опасен, но у нас есть другие девять футболистов, которые действуют так, чтобы до Промеса доходил мяч».

Про свою игру в этом сезоне Промес говорил: «Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда? Да, особенно в нашей нынешней схеме. Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга».

В этом действительно главная сила Промеса в этом сезоне. В обычной ситуации он выступал на левом фланге и был сильно ограничен позицией. Сейчас статистика Промеса поменялась в лучшую сторону – и постоянная игра в центре поспособствовала этому. Промес чаще захватывает активную и решающую фазы атак и чаще участвует в потенциально голевых эпизодах. Плюс Абаскаль дал задачу игрокам организовывать моменты для Промеса – о чем тренер говорил сам.

«Спартак» при Абаскале стал ярче в атаке. Вместе с этим похорошел и Промес. Яркий аргумент этому тезису – интенсивная погоня «Спартака» за «Зенитом». После 12 туров между ними всего лишь пять очков. Промес, забивший почти половину от общего числа голов команды в этом сезоне, сильно повлиял на это.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака»