Трансферные планы «Спартака»: бюджет больше, Эшуорт разделяет стратегию Каттани

Есть несколько инсайдов.

Дисклеймер: этот текст составлен на инсайдах. Степень достоверности каждой такой новости определяется степенью вашего доверия к источнику.

Совсем скоро заканчиваются сезон, клубы начинают планировать цели на трансферное окно этим летом. Вокруг «Спартака» традиционно много инсайдов и информации. Давайте же соберем все известные данные.

Что с контрактами игроков «Спартака»?

Прямо сейчас в «Спартаке» нет ни одного игрока, чей контракт бы заканчивался этим летом. С другой стороны, в начале июля из аренд должны вернуться ряд игроков, в число которых входят: Максимилиано Кофрие, Алекс Крал, Илья Свинов и несколько других футболистов.

Правда, уже есть несколько инсайдов вокруг этих футболистов. Metaratings еще в середине апреля писали, что Крал расторгнет контракт со «Спартаком», потому что не хочет возвращаться в РПЛ. Что касается Кофрие, то, по данным «Спорт-Экспресса», он входит в список футболистов, которых клуб продаст этим летом.

Что известно о трансферных планах клуба?

По пунктам распишем последние инсайды вокруг «Спартака»:

• Инсайдер Иван Карпов дал достаточно подробную информацию вокруг трансферной политики «Спартака» на лето. По его данным, «Спартак» займется поисками атакующего полузащитника и нападающего. У клуба будет бюджет в 15-20 млн евро. А искать футболистов будут по трем критериям. Во-первых, это должен быть статусный футболист. Во-вторых, он должен быть из европейского чемпионата. В-третьих, его возраст не должен превышать отметку в 27 лет.

• Тот же Metaratings говорит, что «Спартак» готов расстаться с Леоном Классеном. К нему есть интересы со стороны российских команд.

• Metaratings: «Спартак» готов расстаться с Виктором Мозесом. К тому же у Мозеса есть желание уехать из России, и к нему есть интерес из Турции.

• 12 мая РБК дал мощный инсайд о бюджете «Спартака» на следующий сезон. По его данным, у «Спартака» будет 12 млрд рублей на сезон-2022/23 (что почти на млрд больше, чем в этом сезоне). Клуб намерен заниматься развитием академии и ее переездом из Сокольников в Тушино.

Что касается трансферов, то Пол Эшуорт поддерживает курс, который предложил предыдущий спортдир клуба Лука Каттани: покупка молодых российских игроков приемлемого уровня+легионеров точно такого же уровня. Вот слова источника, который рассказал о примерах:

«Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Такие варианты допустимы, если игрок соответствует клубу».

• «Спартак» наблюдает за 27-летний парагвайским полузащитником «Расинга» Матиасом Рохасом. И клуб, по данным Metaratings, уже связывался с представителями Рохаса. Но руководство «Спартака» не устроили запросы по зарплате – 2,2 млн евро без учета бонусов.

• Еще одно имя, которое фигурирует рядом со «Спартаком» – защитник «Вероны» Корай Гюнтер. Его агент Эрсин Акан заявил: «Поступало ли по Кораю предложение из России? Да. «Локомотив»? Нет. «Спартак». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль]».

А что с Абаскалем? Агент говорит, что его будущее связано со «Спартаком»

Да, это слова Тима Мешедера, сказанные 15 мая: «Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее — только «Спартак», и нет ничего другого».

В то же время, по данным Metaratings, «Спартак» получал рекомендации назначить Марко Николича, но клуб полностью доверяет Абаскалю.

Фото: официальный сайт «Спартака»