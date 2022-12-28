Самые большие неожиданности года: текст, в котором рядом стоят «Спартак» и Мбаппе

Привет. Это «Бомбардир». Сложный и интересный 2022-й подходит к концу, и наша команда подводит итоги. Сейчас – выбираем события, которые стали самыми большими неожиданностями в уходящем году.

Здесь – про «Спартак», «Рубин», Мбаппе и другое.

Владислав Журин – Абаскаль в «Спартаке»

Начало лета для «Спартака» получилось бурным. Сначала торсида переживала приятнейшие эмоции от долгожданного трофея (что непривычно), а затем – уже до боли знакомые чувства от смены коуча. Паоло Ваноли внезапно вернулся на родину, а «Спартак» за несколько дней нашел замену.

Вспомните свои ощущения, когда назначили Абаскаля. Мои были такие: ну, очередной тренер-легионер, которых «Спартак» повидал немало. Приехал из «Базеля», откуда в свое время появился Якин. У того ничего в России не вышло, и вроде как казалось, что ничего не выйдет и у обжигающе рыжего испанского юнца. Абсолютного ноунейма бросают в совершенно непонятную для него среду, в максимально сложный клуб, в сложнейший период для страны – чего тут ждать? Поработает пару месяцев, провалит старт сезона – и аривидерчи. Но он внезапно задержался и стал любимцем.

Особенно подкупает и заслуживает уважения, что Абаскаль и весь «Спартак» не сломались после гремучего провала против «Зенита» в Суперкубке. Вчистую проигранный матч, впереди вместо ожиданий сносного сезона маячила только большая черная дыра. Блеклая ничья в первом туре РПЛ в Грозном усилила пессимизм. Но потом поперло. Разгромы, победы. И даже такие поражения, как от «Зенита», «Динамо» воспринимались не так болезненно, ибо чувствовалось: команда на ходу. Болельщики тихонько наблюдали за этой погоней за «Зенитом», боясь вспугнуть позитивную эмоцию. В последние 20 лет было немного сезонов, когда за «Спартак» не стыдно. Этот – такой.

И Абаскалю я в этом отдал бы точно больше 50% заслуги. Если мы хвалим Абаскаля, то будет несправедливо забыть людей, которые его привезли. Уверен, это была задача не из простых. Деньги деньгами, но Гильермо нужно было убедить, зачем ему Россия и «Спартак». Бывший спортивный директор Лука Каттани убедил. А Федун и Зарема поверили в ноунейма, не пожалели для него достойного контракта. Считаю это достойным завершением их эпохи.

Могло быть хуже – это точно. Сейчас благодаря «Спартаку» интереснее ждать продолжения РПЛ: хочется увидеть, каким он будет по весне после цельной подготовки с Абаскалем. Еще круче или все пойдет на спад? Если вы знаете уже сейчас, можете написать в комментариях.

Не удивлюсь, если Абаскаль летом помашет ручкой. Сядет после 30-го тура, увидит «Спартак» в таблице вторым и спросит себя: «Что дальше? Какой смысл во всем без еврокубков?» И уедет. Европейские варианты наверняка будут. Если такой сценарий реализуется, призываю торсиду не ругаться и не сожалеть, а просто поблагодарить этого рыжего за приятный «Спартак» и пожелать удачи. Пусть будет новым постспартаковским Эмери или Якином, поработает в АПЛ, на чемпионате мира. А спартаковские фаны будут наблюдать и с теплотой в душе справедливо приговаривать: вот он, наш!

Илью Егорова в 2022-м удивил Сычевой

Российскому футболу сказочно не хватает какого-то эмоционального буста в сложное время – без еврокубков и крупных национальных турниров. Нужны локальные супергерои, приятные потрясения, голевые потрясения. C последним здорово помогает Владимир Сычевой.

Есть подозрение, что до этого сезона массовая публика не знала Сычевого: ну, пылил парень в ФНЛ, ничего страшного. Сейчас – о нем спорят зенитовские и спартаковские фанаты. Первые – потому что в их клуб притягивает все в России, более-менее отдающее золотым оттенком. Вторые – потому что он лично признавался в симпатиях в интервью.

Но сейчас вообще не о баттлах фанатов. Сычевой – это:

1. Яркость.

2. 14 голов в первых 15 матчах РПЛ.

3. Мем с пиццей.

4. Предложение девушке после гола в ворота «Сочи».

5. Неожиданный трансфер в «Крылья» в зимнюю паузу – круто, потому что его ждали почти во всех клубах Москвы и Питера.

Короче, Сычевой классно взбодрил этот грустный сезон РПЛ. Прогресс Сычевого здорово мотивировал следить за «Оренбургом» в первой части сезона. Уверен, что дальше результативность никак не изменится, потому что в Самаре таким парням очень доверяют и неплохо их прокачивают (Глушенков и Пиняев, уходящие в другой клуб, подтвердят). Сычевой не будет исключением.

Простите, Писарский.

Кирилл Михайлов удивился вылету «Рубина» из РПЛ

В Казани еще долго будут вспоминать тот самый матч с «Уфой», пенальти Лисаковича на 12-й компенсированной минуте и его роковое селфи после гола в первом тайме. «Рубин», записанный перед началом сезона конкурентом «Зенита» за чемпионство, за полгода прошел бесславный путь от участника еврокубков до предпоследней команды РПЛ. Не каждому такое под силу. У казанцев получилось.

Первый в современной истории «Рубина» вылет из чемпионата России до сих пор генерирует проблемы, решить которые не получается даже в Первой лиге. Неопределенность с тренером после ухода Слуцкого, смена руководства по ходу сезона и посредственные результаты (казанцы не первые, и даже не вторые) заставляют пускать ностальгические слезы по голу Рязанцева на «Камп Ноу». «Рубин», соберись!

Дмитрий Самойлов – про выбор Килиана Мбаппе («ПСЖ» вместо «Реала»)

Наступает (а может уже наступила) эра новых футбольных звезд! В число самых ярких 100% входит француз Килиан Мбаппе. Если рассуждать с точки зрения романтики, то нападающему уже нечего делать в «ПСЖ». Многие его ждали летом в «Реале», но эта история не закончилась хэппи-эндом.

Да, инсайдеры готовили общественность к тому, что Килиан продлит контракт с парижанами, но до конца в это не верилось. Не мог же такой выдающийся талант продать свою мечту? 21 мая обо всем объявили официально. Мбаппе предал «Реал». И это, лично для меня, самая большая неожиданность года. А еще самое большое футбольное разочарование-2022.

Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Оренбурга», www.imago-images.de/Global Look Press