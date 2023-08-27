Что происходит со «Спартаком»?

20 августа после поражения «Спартака» от «Зенита» мы запустили опрос: «Станет ли «Спартак» чемпионом?» Постиронии в этом посте ровно ноль. Смысл есть. «Спартак» провел отличное трансферное окно, которое совпало с приятным послевкусием прошлого сезона. Сейчас по составу это, вероятно, чуть ли не сильнейший клуб страны. Поэтому очень логично, что многие фанаты (в том числе и других клубов) называют его одним из главных претендентов на чемпионство.

Но «Спартак» очень неожиданно буксует на старте сезона чемпионата России:

3 победы, 2 поражения и ничья;

Общий счет – 12:10;

«Спартак» не побеждает в трех матчах чемпионата подряд: против «Урала», «Зенита» и «Ахмата»;

После трех туров «Спартак» отстает от топ-3 на три балла. От первой строчки – на четыре;

На момент написания текста у «Спартака» 10 очков, что помогает ему расположиться на шестом месте. Правда, если «Крылья» обыграют «Балтику» в очном матче, «Спартак» упадет на седьмую строчку.

Пока что грустно, учитывая амбиции «Спартака» и потенциал этого состава. Но действительно ли команда была готова к чемпионскому отрезку? Кажется, не совсем.

Старт «Спартака» действительно получился куражным, но не без своих проблем. Победу над «Оренбургом» «Спартак» вырвал на 91-й минуте. В матче с «Балтикой» москвичи пропустили на 90-й минуте (2:1). Единственная более-менее спокойная и уверенная победа случилась в третьем туре – тогда «Рубин» проиграл 1:4. Но дальше Гильермо Абаскаль начал эксперименты – и это привело к новым проблемам.

Во-первых, в матче с «Уралом» Абаскаль начал тасовать игроков по позициям. Это сломало баланс в игре, «Спартак» терялся в атаке и не наиграл даже на ничейный результат.

Во-вторых, против «Зенита» Абаскаль почему-то экспериментировал не со схемой и планом на игру, а с составом. Бонгонда и еще несколько игроков, которых большинство рассчитывало увидеть в старте, оказались на скамейке. Страшный факт: «Спартак» не смог толком зайти в штрафную «Зенита», как у него получалось это на старте сезона – это привело к тому, что команда Абаскаля нагружала Михаила Кержакова дальними ударами. Как оказалось, безуспешно.

Дополнительный интересный факт: первый раз единственный профильный опорник в обойме остался в запасе.

В-третьих, матч против «Ахмата» – здесь Абаскаль снова продолжил эксперименты, которые ни к чему не привели. Дополнительный интересный факт №2: опорная зона команды снова страдала, потому что единственный профильный опорник в обойме остался в запасе.

Тактический автор Sports.ru Александр Дорский посчитал: в 2023 году «Спартак» ровно 0 раз вышел с одним и тем же стартовым составом и сыграл 48 разными вариантами (статистический показатель больше только у «Оренбурга» – 53). Плюсом ко всему «Спартак» в этом году предложил 11 вариантов центра обороны (ни у одного клуба РПЛ не было такого разнообразия). Другой тактический автор Sports.ru Илья Васильев подчеркнул следующий тезис: с весны игра «Спартака» становилась только хуже.

Весенняя стагнация, когда клуб отказывался от каких-то обыкновенных маневров в пользу новых приемов, сменилась летней депрессией от нового сезона. «Спартак» кренит в сторону атаки, при этом Абаскаль доверяет игрокам задачи, в которых они не очень сильны. Отсюда – неудачи и общая хандра на поле в последних матчах.

Знаете, от чего становится еще грустнее? От объяснений Абаскаля этим провалам:

После «Зенита» он сказал, что соперник ничего не создал у его ворот. Но «Зенит» создал, был убедительнее и опаснее. Плюс он сказал, что желтая карточка Игнатову подкосила команду – очень спорный тезис, если рассматривать его в определенном порядке;

Ответ на вопрос о трех матчах без побед: «Вы задали вопрос после трех матчей без побед, но никто не задавал вопросов, когда мы 15 игр не проигрывали дома. От «Зенита» до «Зенита». Никто ничего не говорил. Это не те вопросы, которые я жду, но я их принимаю»;

Намекнул, что «Ахмат» много тянул время – и это тоже повлияло на результат (хотя сказал, что должны побеждать в той встрече).

Абаскаль много экспериментирует в «Спартаке» в последнее время – получается, как вы видите, далеко не всегда. Следующие три матча в РПЛ у команды против «Краснодара», «Сочи» и «Динамо». И это тот самый момент, когда попытки привнести новое в игру нужно отложить на второй план и стабильно биться за результат. В противном случае, доверия к Абаскалю будет еще меньше – зайдите в комментарии в телеграм-канал «Спартака» с результатом матча против «Ахмата». Там очень точно отражено настроение большей части фанатов.

Фото: телеграм-канал «Спартака», официальный сайт «Спартака»