Станет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне?

Сезон-2016/17 – «Спартак» стал чемпионом. При этом у него был прекрасный старт сезона – первое поражение случилось лишь в 8-м туре. До этого было 7 побед и ничья.

Сезон-202324 – после четырех туров у «Спартака» было три победы и поражение. А перед очной встречей с «Зенитом» фанаты считали «Спартак» фаворитом дерби. Итог – поражение москвичей 1:3 на домашнем стадионе. Таблица по итогам пятого тура выглядит так:

«Спартак» осложнил себе задачу этим поражением и откатился на 6-ю строчку. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 балла. Сможет ли «Спартак» набрать нужную для чемпионства форму?

Фото на плашке: телеграм-канал «Спартака»