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Станет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне?

20 августа 2023, 22:18
8

Сезон-2016/17 – «Спартак» стал чемпионом. При этом у него был прекрасный старт сезона – первое поражение случилось лишь в 8-м туре. До этого было 7 побед и ничья.

Сезон-202324 – после четырех туров у «Спартака» было три победы и поражение. А перед очной встречей с «Зенитом» фанаты считали «Спартак» фаворитом дерби. Итог – поражение москвичей 1:3 на домашнем стадионе. Таблица по итогам пятого тура выглядит так:

«Спартак» осложнил себе задачу этим поражением и откатился на 6-ю строчку. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 балла. Сможет ли «Спартак» набрать нужную для чемпионства форму?

Фото на плашке: телеграм-канал «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия Зенит Спартак
Комментарии (8)
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BarStep
1692559708
Нда., ну прям в тему вопрос! Актуальней на сегодня не может быть)
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VVM1964
1692560740
Почему этот опрос только про Спартак ??? и сразу после поражения принципиальном противостоянии ??? ПРОВОКАЦИЯ !!! (((
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paracetamol
1692560806
А по-моему, вопрос дурацкий. Все и так всё знают!
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docndoc
1692597204
В самом деле... Кроме Спартака кости некому помыть. Функционерам клуба пора давно засунуть свои амбиции куда подальше и засучить рукава. Не отказываться от них, а держать при себе. Все хотят стать чемпионами: и Крылья, и Ахмат, и Урал.. Да все, иначе зачем выставляться в лиге? Только понтов у других поменьше. Да, Спартак действительно народная команда; только амбиции свои надо подкреплять не болтовнёй, а игрой; не надо оскорблять свой народ тем, что мы видели в двух последних турах. А временщиков-прихлебателей типа Мозеса и иже с ними гнать подальше.. Ромбик для таких - пустой звук.
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AlMann
1692599965
****** могут стать чемпионами только в своих грезах под наркотой.
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Сам_себе_сказал
1692602263
смешной вопрос..))
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^S@nch0o^
1692701149
Конечно не станет, пока не будут нормальные Центральные защитники, а в защите там полный хаус. Да и на самом деле в этом году честно даже не могу предсказать кто будет чемпионом, пока не одна команда стабильностью не блещет.
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