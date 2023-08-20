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    Станет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне?

    Сезон-2016/17 – «Спартак» стал чемпионом. При этом у него был прекрасный старт сезона – первое поражение случилось лишь в 8-м туре. До этого было 7 побед и ничья.

    Сезон-202324 – после четырех туров у «Спартака» было три победы и поражение. А перед очной встречей с «Зенитом» фанаты считали «Спартак» фаворитом дерби. Итог – поражение москвичей 1:3 на домашнем стадионе. Таблица по итогам пятого тура выглядит так:

    «Спартак» осложнил себе задачу этим поражением и откатился на 6-ю строчку. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 балла. Сможет ли «Спартак» набрать нужную для чемпионства форму?

    Фото на плашке: телеграм-канал «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    20.08.2023 22:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +377

      Земля плоская 35 минут назад

      Стыдно за свиней!

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      Рейтинг: +19104

      paracetamol 1 час назад

      А по-моему, вопрос дурацкий. Все и так всё знают!

      0
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      Рейтинг: +35014

      VVM1964 1 час назад

      Почему этот опрос только про Спартак ??? и сразу после поражения принципиальном противостоянии ??? ПРОВОКАЦИЯ !!! (((

      1
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      Рейтинг: +8213

      BarStep 1 час назад

      Нда.,
      ну прям в тему вопрос!
      Актуальней на сегодня не может быть)

      1
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      Рейтинг: +450

      Alemann > BarStep 1 час назад

      Чему ты удивляешься, это свиной сайт.

      2
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