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Ивердон
Гильермо Абаскаль
Статистика
Гильермо Абаскаль - статистика
Ивердон
Испания
13 апреля 1989 (37)
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Команда
И
В
П
Н
Атлетико Сан-Луис
12
3
7
2
Мексика. Лига МХ, 12 тур
Атлетико Сан-Луис
1 : 2
22.03.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 11 тур
Атлетико Сан-Луис
1 : 1
15.03.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 10 тур
Крус Асуль
3 : 0
08.03.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 9 тур
Атлетико Сан-Луис
4 : 1
04.03.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 8 тур
Атлетико Сан-Луис
0 : 1
01.03.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Атлас
3 : 2
22.02.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 6 тур
Атлетико Сан-Луис
3 : 0
15.02.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 5 тур
Некакса
4 : 1
07.02.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 4 тур
Атлетико Сан-Луис
2 : 3
01.02.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Тихуана
1 : 1
18.01.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Америка
0 : 2
15.01.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Атлетико Сан-Луис
1 : 2
12.01.2026
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