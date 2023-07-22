«Так и есть»: Абаскаль подтвердил, что назвал сына в честь основателя «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые развернуто прокомментировал свое решение назвать сына Николаем.

– В мае вы стали отцом. Как на вас повлияло рождение сына?

– Жизнь стала другой, намного эмоциональней. А поменялось в первую очередь мое восприятие работы, отношение к ней. То, как я на ней фокусируюсь.

Сейчас попробую объяснить. Во время сбора я провел много времени на расстоянии от малыша, так как мы жили в Тарасовке. И часто задавал себе вопрос: что я делаю и зачем?

Ответ пришел, когда мы проводили товарищеский матч в «Лужниках», а жена с сыном были на трибунах. Вот для чего я должен каждый день стремиться к лучшему результату команды.

Чтобы быть примером для Гильермо Николая. Примером не футбольным, а жизненным.

– Болельщикам понравилось, что вы назвали сына русским именем. Почему именно Николай? Неужели в честь Николая Петровича Старостина, чей портрет висит у вас в кабинете?

– Так и есть. Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали свое будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке».

Николай – это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба.

Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: «Как там наш Коля?» Она большая поклонница русской культуры, литературы.