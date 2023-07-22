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    • «Так и есть»: Абаскаль подтвердил, что назвал сына в честь основателя «Спартака»

    «Так и есть»: Абаскаль подтвердил, что назвал сына в честь основателя «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые развернуто прокомментировал свое решение назвать сына Николаем.

    – В мае вы стали отцом. Как на вас повлияло рождение сына?

    – Жизнь стала другой, намного эмоциональней. А поменялось в первую очередь мое восприятие работы, отношение к ней. То, как я на ней фокусируюсь.

    Сейчас попробую объяснить. Во время сбора я провел много времени на расстоянии от малыша, так как мы жили в Тарасовке. И часто задавал себе вопрос: что я делаю и зачем?

    Ответ пришел, когда мы проводили товарищеский матч в «Лужниках», а жена с сыном были на трибунах. Вот для чего я должен каждый день стремиться к лучшему результату команды.

    Чтобы быть примером для Гильермо Николая. Примером не футбольным, а жизненным.

    – Болельщикам понравилось, что вы назвали сына русским именем. Почему именно Николай? Неужели в честь Николая Петровича Старостина, чей портрет висит у вас в кабинете?

    – Так и есть. Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали свое будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке».

    Николай – это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба.

    Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: «Как там наш Коля?» Она большая поклонница русской культуры, литературы.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • В его дебютном сезоне команда финишировала на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18487

      DVOK68 28 минут назад

      Здоровья и добра парню.

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      Рейтинг: +5374

      fakeid 1 час назад

      респект.

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      Рейтинг: +2533

      моэм 2 часа назад

      Увязывая со Спартаком глубоко личную сторону своей жизни , т.е. семью , Абаскаль хочет показать что Спартак для него является нечто большим , чем просто трамплин в Европу .

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      Рейтинг: +5765

      Питерский князь 2 часа назад

      Питарасовскип разговоры. Сразу видно, что в армии не был. Жалкий чмырь.
      Чоо может плменяться, когда у человека рождается ребенок. Да ничего.
      Всё то жп самое, только + дети!

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      Рейтинг: +23459

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Сразу видно, как чморили тебя в армии - видимо "злой прапор" и просветил тебя на тему ЛГБТ !!!)))

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      Рейтинг: +5765

      Питерский князь > Питерский князь 1 час назад

      Ты то сам в армии не служил.
      Сразу в петушатник определился.

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      Рейтинг: +2702

      alefreddy 3 часа назад

      приятно конечно но святой родом из Ликии(Византия)

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      Рейтинг: +7137

      sochi-2013 > alefreddy 2 часа назад

      "это имя почитаемого в России святого"

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      Рейтинг: +15068

      R_a_i_n 3 часа назад

      Красавчик

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