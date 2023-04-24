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    • Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

    Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

    Встреча «Спартака» и «Краснодара» закрывала 24-й тур и была его центральным матчем. И это было невероятно!

    • «Краснодар» открыл счет первый – отличился Джон Кордоба.

    • Ближе к середине второго тайма «Краснодар» удвоил счет.

    • Спустя пять минут после этого Соболев оформил дубль и сравнял счет. Ему понадобилось пять минут.

    • Спустя еще четыре минуты (на 72-й) «Краснодар» усилиями Сперцяна снова вышел вперед.

    • А дальше такой поворот событий. 81-я минута – у «Спартака» забивает Зиньковский, 3:3. 84-я минута – у «Спартака» забивает Промес, 4:3. И это окончательный счет во встрече.

    Арбитр добавил восемь минут. После финального свистка Гильермо Абаскаль сразу же убежал в подтрибунку.

    Что интересного есть вокруг этого сумасшедшего матча:

    Фото: скриншот с трансляции на «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2005

      evgevg13 57 минут назад

      Обосрался?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5693

      afw13 > evgevg13 39 минут назад

      так-то никому не интересны твои проблемы с кишечником

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      RedMaksim97 1 час назад

      ОТСКОКИЩЕ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      saf05 1 час назад

      Убежал что бы не заплевали.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1075

      кaстрюлька 1 час назад

      Это не то что не камбэчище, это просто какой-то КАМШОТИЩЕ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5693

      afw13 > кaстрюлька 29 минут назад

      слышь, кастрюлеголовая, как это мерзко, завязывай описывать свои сексуальные эксперименты в футбольном чате, ФУУУ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +855

      Solist345345 1 час назад

      Вот это эмоции от матча! Всё остальное меркнет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33703

      oyabun 1 час назад

      Да, это было забавное зрелище. ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1075

      кaстрюлька 1 час назад

      Тьфу, как мерзко ! Не камбэчище, а ПОЗОРИЩЕ !

      3
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      Рейтинг: +2435

      alefreddy 1 час назад

      эмоции и расстройство желудка отсюда

      4
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      Рейтинг: +2009

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Это позорное бегство от судейской победы. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5693

      afw13 > ПалкоВводецъ (returned) 36 минут назад

      ты ведь у нас фанат Зенита, знаешь о чем говоришь)

      0
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