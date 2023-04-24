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  • Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

24 апреля 2023, 22:14
15

Встреча «Спартака» и «Краснодара» закрывала 24-й тур и была его центральным матчем. И это было невероятно!

• «Краснодар» открыл счет первый – отличился Джон Кордоба.

• Ближе к середине второго тайма «Краснодар» удвоил счет.

• Спустя пять минут после этого Соболев оформил дубль и сравнял счет. Ему понадобилось пять минут.

• Спустя еще четыре минуты (на 72-й) «Краснодар» усилиями Сперцяна снова вышел вперед.

• А дальше такой поворот событий. 81-я минута – у «Спартака» забивает Зиньковский, 3:3. 84-я минута – у «Спартака» забивает Промес, 4:3. И это окончательный счет во встрече.

Арбитр добавил восемь минут. После финального свистка Гильермо Абаскаль сразу же убежал в подтрибунку.

Что интересного есть вокруг этого сумасшедшего матча:

Фото: скриншот с трансляции на «Матч ТВ»

Источник: «Бомбардир»
Россия Краснодар Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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alefreddy
1682360858
эмоции и расстройство желудка отсюда
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oyabun
1682361642
Да, это было забавное зрелище. ))
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Solist345345
1682361820
Вот это эмоции от матча! Всё остальное меркнет!
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saf05
1682361989
Убежал что бы не заплевали.
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RedMaksim97
1682362006
ОТСКОКИЩЕ!
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evgevg13
1682362712
Обосрался?
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RealDiMoNMadrid
1682367957
С РПЛ всё понятно, короче КАМБЭЧИЩЕ - синоним КАРМАНИЩЩА у судьи
Ответить
RealDiMoNMadrid
1682368053
Правильно делал, что 12 лет не смотрел эту судейскую лигу. Даже в Испании и Италии себе такого не позволяют
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Argon
1682496237
К судьям в гримерку побежал. Решил поблагодарить их первым.
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