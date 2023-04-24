Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

Встреча «Спартака» и «Краснодара» закрывала 24-й тур и была его центральным матчем. И это было невероятно!

• «Краснодар» открыл счет первый – отличился Джон Кордоба.

• Ближе к середине второго тайма «Краснодар» удвоил счет.

• Спустя пять минут после этого Соболев оформил дубль и сравнял счет. Ему понадобилось пять минут.

• Спустя еще четыре минуты (на 72-й) «Краснодар» усилиями Сперцяна снова вышел вперед.

• А дальше такой поворот событий. 81-я минута – у «Спартака» забивает Зиньковский, 3:3. 84-я минута – у «Спартака» забивает Промес, 4:3. И это окончательный счет во встрече.

Арбитр добавил восемь минут. После финального свистка Гильермо Абаскаль сразу же убежал в подтрибунку.

Что интересного есть вокруг этого сумасшедшего матча:

Фото: скриншот с трансляции на «Матч ТВ»