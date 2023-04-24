Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

Встреча «Спартака» и «Краснодара» закрывала 24-й тур и была его центральным матчем. И это было невероятно!
• «Краснодар» открыл счет первый – отличился Джон Кордоба.
• Ближе к середине второго тайма «Краснодар» удвоил счет.
• Спустя пять минут после этого Соболев оформил дубль и сравнял счет. Ему понадобилось пять минут.
• Спустя еще четыре минуты (на 72-й) «Краснодар» усилиями Сперцяна снова вышел вперед.
• А дальше такой поворот событий. 81-я минута – у «Спартака» забивает Зиньковский, 3:3. 84-я минута – у «Спартака» забивает Промес, 4:3. И это окончательный счет во встрече.
Арбитр добавил восемь минут. После финального свистка Гильермо Абаскаль сразу же убежал в подтрибунку.
Что интересного есть вокруг этого сумасшедшего матча:
- У «Спартака» четыре матча без поражений в РПЛ;
- «Краснодар», наоборот, прервал трехматчевую победную серию;
- Квинси Промес забил 85-й гол в РПЛ. Он делит с Азмуном и Вагнером первое место в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории лиги;
- Плюс вот эта история: Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновение, а он вытащил запавший язык.
Фото: скриншот с трансляции на «Матч ТВ»