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Мирча Луческу
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Мирча Луческу - статистика
Румыния
29 июля 1945 - 7 апреля 2026 (80)
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Словакия
2 : 0
31.03.2026
Румыния
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