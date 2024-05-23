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    • Серия А. «Кальяри» проиграл «Фиорентине» (2:3) в последнем матче Раньери в клубной карьере, пропустив на 103-й минуте

    Серия А. «Кальяри» проиграл «Фиорентине» (2:3) в последнем матче Раньери в клубной карьере, пропустив на 103-й минуте

    «Кальяри» в последнем туре сезона Серии А проиграл «Фиорентине». Гости забили победный мяч с пенальти на 90+12 минуте.

    Это был последний матч в клубной карьере для главного тренера «Кальяри» Клаудио Раньери. В будущем он готов работать только со сборными.

    «Фиорентина» 29 мая проведет финал Лиги конференций против «Олимпиакоса».

    Италия. Серия А. 38-й тур

    Кальяри – Фиорентина – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бонавентура, 39; 1:1 – Дейола, 64; 2:1 – Мутандва, 85; 2:2 – Гонсалес, 89; 2:3 – Мело, 90+13 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.05.2024 23:56
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