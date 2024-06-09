Раньери ответил, на что поменял бы трофей АПЛ с «Лестером»

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери вспомнил свой успех с командой. В 2016 году клуб взял АПЛ.

«Когда я пришел, команда только-только вышла в АПЛ. Я только перешел на схему 4-4-2, поменял защитников и поставил в опорную зону Н’Голо Канте. Он был непрерывным двигателем команды, делал все на поле.

О чем я сожалею в карьере? Что не выиграл скудетто с моей «Ромой». Я бы с радостью обменял титул с «Лестером» на скудетто с римлянами», – сказал Раньери.