Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Раньери ответил, на что поменял бы трофей АПЛ с «Лестером»

    Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери вспомнил свой успех с командой. В 2016 году клуб взял АПЛ.

    «Когда я пришел, команда только-только вышла в АПЛ. Я только перешел на схему 4-4-2, поменял защитников и поставил в опорную зону Н’Голо Канте. Он был непрерывным двигателем команды, делал все на поле.

    О чем я сожалею в карьере? Что не выиграл скудетто с моей «Ромой». Я бы с радостью обменял титул с «Лестером» на скудетто с римлянами», – сказал Раньери.

    • Клаудио в мае завершил клубную тренерскую карьеру, но открыт для предложений из сборных.
    • «Лестер» в этом году вернулся в АПЛ.
    • После возвращения главный тренер Энцо Мареска ушел в «Челси».

    Новости по теме
    Только один тренер провел больше матчей в топ-5 лигах Европы с момента дебюта Раньери
    Серия А. «Кальяри» проиграл «Фиорентине» (2:3) в последнем матче Раньери в клубной карьере, пропустив на 103-й минуте
    Раньери решил закончить тренерскую карьеру – он приводил «Лестер» к победе в АПЛ 1
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2024 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+