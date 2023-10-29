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    • Серия А. «Кальяри» Раньери уступал к 72-й минуте 0:3, но выиграл матч у «Фрозиноне» (4:3)

    Серия А. «Кальяри» Раньери уступал к 72-й минуте 0:3, но выиграл матч у «Фрозиноне» (4:3)

    «Кальяри» в 10-м туре Серии А вырвал победу над «Фрозиноне». Команда Клаудио Раньери уступала 0:3 к 72-й минуте. К тому моменту букмекеры давали коэффициент на победу «Кальяри» 500+.

    В трех голах «Кальяри» поучаствовал Лeoнардо Паволетти. Ему 34 года, и он не забивал в Серии А более полутора лет.

    «Кальяри» покинул последнее место. «Фрозиноне» занимает 12-ю строчку.

    Италия. Серия А. 10-й тур

    Кальяри – Фрозиноне – 4:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Соуле, 23; 0:2 – Соуле, 37; 0:3 – Брешианини, 49; 1:3 – Ористанио, 72; 2:3 – Макумбу, 76; 3:3 – Паволетти, 90+4; 4:3 – Паволетти, 90+6.

    Незабитые пенальти: Манкозу, 30 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      k611 1 час назад

      Молодцы что не бросили играть и боролись до конца

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