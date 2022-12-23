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Клаудио Раньери
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Клаудио Раньери - новости
Тренер
Имя
Клаудио
Фамилия
Раньери
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 октября 1951
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23 декабря 2022
21:38
71-летний Раньери возглавил «Кальяри». Он вернулся в клуб спустя 31 год
1
17 сентября 2022
12:56
Раньери отказался возглавить «Монцу»
9 сентября 2022
23:03
Канчельскис: «Помимо Конте Федун хотел пригласить в «Спартак» Раньери, встречался с его представителями»
3
26 марта 2022
12:53
Каннаваро, Пирло, Раньери и Де Дзерби – кандидаты на замену Манчини в сборной Италии (Николо Скира)
6
16 марта 2022
21:39
Раньери: «Абрамович в «Челси» был как ребенок на детской площадке»
2
24 января 2022
21:16
«Уотфорд» уволил Раньери
2
07:37
Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»
23 октября 2021
18:57
АПЛ. «Уотфорд» Раньери разгромил в гостях «Эвертон», «Лидс» на 93-й минуте ушел от поражения от «Вулверхэмптона»
4 октября 2021
19:34
Фото
Официально: Раньери – новый тренер «Уотфорда»
3
21 июля 2021
18:48
Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал
18
4 июня 2021
08:58
Виейра может стать главным тренером «Лилля»
1
21 мая 2021
17:53
Раньери покинет пост тренера «Сампдории»
8 мая 2021
20:55
Серия А. «Интер» забил пять голов «Сампдории». Ее тренирует экс-тренер миланцев Раньери
1
20 апреля 2021
17:27
Раньери – о Суперлиге: «Мне очень грустно. Мы потеряем такие истории, как победа «Лестера» в АПЛ. Надеюсь, УЕФА это остановит»
3
30 января 2021
21:56
Серия А. «Ювентус» в гостях победил «Сампдорию» Раньери
1
20 декабря 2020
00:35
Серия А. «Ювентус» разгромил «Парму», «Сампдория» Раньери победила «Кротоне»
1
24 октября 2020
17:54
Серия А. «Аталанта» дома уступила «Сампдории» Раньери, Миранчук остался в запасе
3
17 октября 2020
20:58
Серия А. «Милан» благодаря дублю Ибрагимовича обыграл «Интер», «Сампдория» Раньери разгромила «Лацио»
7
2 октября 2020
23:48
Серия А. «Сампдория» Раньери вырвала победу над «Фиорентиной» и прервала шестиматчевую безвыигрышную серию
29 июля 2020
22:31
Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты
2 июля 2020
00:44
Серия А. «Милан» в большинстве сыграл вничью с командой из зоны вылета, «Сампдория» Раньери победила «Лечче» и другие результаты
1
29 апреля 2020
13:00
Романцев: «Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас»
5
14 апреля 2020
12:54
Раньери: «Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели»
13 апреля 2020
15:27
Раньери предложил после возобновления сезона ввести в Серии А пять замен
15 декабря 2019
15:58
Раньери – первый тренер, выигравший четыре разных итальянских дерби. Он не уступил ни в одном таком матче
2
24 ноября 2019
21:58
Серия А. Волевая победа над «Удинезе» помогла «Сампдории» Раньери покинуть зону вылета
10 ноября 2019
18:58
Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»
20 октября 2019
21:14
Серия А. «Рома» сыграла вничью с идущей последней «Сампдорией» Раньери, «Парма» забила пять голов «Дженоа» и другие результаты
12 октября 2019
21:30
Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год
1
18:04
Официально
Раньери – новый главный тренер «Сампдории»
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