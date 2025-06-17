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Клаудио Раньери
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Клаудио Раньери - новости
Италия
20 октября 1951 (75)
Тренер
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Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
74-летнего Раньери выгнали из «Ромы»
25 апреля
78-летний Семин заявил, что готов тренировать: «Я иду по пути Раньери и Луческу»
2025.06.17 08:20
5
Раньери ответил на предложение возглавить сборную Италии
2025.06.10 16:52
Названы кандидаты на замену Спаллетти в сборной Италии
2025.06.08 16:18
Агент Клоппа прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к тренеру
2025.05.20 13:26
Раньери охарактеризовал Шомуродова
2025.05.02 22:55
1
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
2025.04.10 22:10
1
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
«Рома» составила шорт-лист кандидатов на тренерский пост с лета
2024.12.13 19:16
2
«Рома» объявила о назначении 73-летнего главного тренера
2024.11.14 17:04
1
Раньери возобновит тренерскую карьеру ради «Ромы»: «Мы едем!»
2024.11.13 22:50
73-летний Раньери может в 3-й раз возглавить один и тот же клуб
2024.11.13 00:11
2
Раньери ответил, на что поменял бы трофей АПЛ с «Лестером»
2024.06.09 16:28
Только один тренер провел больше матчей в топ-5 лигах Европы с момента дебюта Раньери
2024.05.24 00:38
Серия А. «Кальяри» проиграл «Фиорентине» (2:3) в последнем матче Раньери в клубной карьере, пропустив на 103-й минуте
2024.05.23 23:56
Раньери решил закончить тренерскую карьеру – он приводил «Лестер» к победе в АПЛ
2024.05.21 23:23
Аллегри – 3-й тренер за 50 лет, уволенный из «Ювентуса» до завершения сезона
2024.05.18 12:47
Серия А. «Милан» разгромил «Кальяри» Раньери (5:1) и обеспечил себе серебро
2024.05.11 23:48
Серия А. «Ювентус» ушел с 0:2 в матче с «Кальяри» Раньери (2:2)
2024.04.19 23:52
Серия А. «Интер» упустил победу над «Кальяри» Раньери (2:2), Шомуродов забил
2024.04.14 23:43
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» победу над «Кальяри» Раньери (2:1)
2023.12.16 22:32
1
Раньери назвал самую лживую профессию в мире
2023.11.12 12:29
Серия А. «Ювентус» благодаря защитникам победил «Кальяри» Раньери (2:1) и вышел в лидеры
2023.11.11 21:54
Серия А. «Кальяри» Раньери уступал к 72-й минуте 0:3, но выиграл матч у «Фрозиноне» (4:3)
2023.10.29 17:26
2
Серия А. «Милан» победил на выезде «Кальяри» Раньери (3:1) и вышел в лидеры
2023.09.27 21:26
Видео
71-летний Раньери вернул «Кальяри» в Серию А
2023.06.11 23:51
71-летний Раньери возглавил «Кальяри». Он вернулся в клуб спустя 31 год
2022.12.23 21:38
1
Раньери отказался возглавить «Монцу»
2022.09.17 12:56
Канчельскис: «Помимо Конте Федун хотел пригласить в «Спартак» Раньери, встречался с его представителями»
2022.09.09 23:03
3
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Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
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Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
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