Канчельскис: «Помимо Конте Федун хотел пригласить в «Спартак» Раньери, встречался с его представителями»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что «Спартак» пытался договориться с Клаудио Раньери и назначить его главным тренером.
«Думаю, что история с приглашением Антонио Конте в «Спартак» реальна. Есть ещe один пример: знаю, Леонид Федун встречался с представителем Раньери», – сообщил Канчельскис, не указав, в каком году это было.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При нем команда выиграла все российские трофеи.
- Раньери выигрывал АПЛ с «Лестером».
Источник: «Чемпионат»