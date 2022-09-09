Канчельскис: «Помимо Конте Федун хотел пригласить в «Спартак» Раньери, встречался с его представителями»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что «Спартак» пытался договориться с Клаудио Раньери и назначить его главным тренером.

«Думаю, что история с приглашением Антонио Конте в «Спартак» реальна. Есть ещe один пример: знаю, Леонид Федун встречался с представителем Раньери», – сообщил Канчельскис, не указав, в каком году это было.