Гурцкая: «Федун уговаривал Конте принять «Спартак». Антонио просил 100 миллионов за выход в плей-офф ЛЧ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте мог возглавить «Спартак».

«На озере Комо Федун уговаривает Антонио Конте принять «Спартак». Тренер выслушал всю историю и сказал: «Наверное, это может быть интересно. Дайте мне два дня подумать».

Спросил про задачу и сказал: «Даете мне 100 миллионов, и мы выходим из группы [Лиги чемпионов]. Если даете 30-40 миллионов, то мы становимся чемпионами России, это не так сложно. Слабый чемпионат».

На следующий день Федун пришел и сказал, что берет Мурата Якина. Что у него сильный состав и они и так все выиграют», – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».