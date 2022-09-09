Гурцкая: «Федун уговаривал Конте принять «Спартак». Антонио просил 100 миллионов за выход в плей-офф ЛЧ»

В палате номер 6 Гурцкая уже всем психам пообещал по 100 млн, но никто не хочет тренировать Спартак.
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте мог возглавить «Спартак».
«На озере Комо Федун уговаривает Антонио Конте принять «Спартак». Тренер выслушал всю историю и сказал: «Наверное, это может быть интересно. Дайте мне два дня подумать».
Спросил про задачу и сказал: «Даете мне 100 миллионов, и мы выходим из группы [Лиги чемпионов]. Если даете 30-40 миллионов, то мы становимся чемпионами России, это не так сложно. Слабый чемпионат».
На следующий день Федун пришел и сказал, что берет Мурата Якина. Что у него сильный состав и они и так все выиграют», – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
- 22 августа «Лукойл» стал владельцем клуба
- Федун руководил клубом 18 лет.