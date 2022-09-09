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    Гурцкая: «Федун уговаривал Конте принять «Спартак». Антонио просил 100 миллионов за выход в плей-офф ЛЧ»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте мог возглавить «Спартак».

    «На озере Комо Федун уговаривает Антонио Конте принять «Спартак». Тренер выслушал всю историю и сказал: «Наверное, это может быть интересно. Дайте мне два дня подумать».

    Спросил про задачу и сказал: «Даете мне 100 миллионов, и мы выходим из группы [Лиги чемпионов]. Если даете 30-40 миллионов, то мы становимся чемпионами России, это не так сложно. Слабый чемпионат».

    На следующий день Федун пришел и сказал, что берет Мурата Якина. Что у него сильный состав и они и так все выиграют», – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • 22 августа «Лукойл» стал владельцем клуба
    • Федун руководил клубом 18 лет.

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    Источник: Газета.ру

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15432

      NewLife 3 часа назад

      В палате номер 6 Гурцкая уже всем психам пообещал по 100 млн, но никто не хочет тренировать Спартак.

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