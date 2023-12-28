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Клаудио Раньери
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Клаудио Раньери - материалы
Италия
20 октября 1951 (75)
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Топ-5 матчей АПЛ, которые стоит пересмотреть: покер Аршавина, дебют Роналду и волшебство «Лестера»
Эти игры понравятся даже фанатам Серии А.
28.12.2023 23:10
4
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)
Луческу провалился, и летом «Зенит» наверняка сменит главного тренера. «Бомбардир» представляет возможных кандидатов на важное место.
09.05.2017 18:15
53
«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии
Главный форвард ЦСКА летом присоединился к чемпиону АПЛ и пока выступает совсем слабо. А недавно еще и вляпался в шумный семейный скандал. «Бомбардир» − о падении Ахмеда Мусы.
07.04.2017 15:30
10
Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери
Сумасшедшие глаза Варди, дикая радость Шмейхеля и самодовольный Дринкуотер. Чемпион уволил тренера и выскочил из зоны вылета, разодрав на куски команду Клоппа, а фанаты все равно скучали по Раньери.
28.02.2017 00:51
14
Моуринью названивает Неймару с просьбой уйти из «Барселоны». Варди инициировал уход Раньери. Дайджест событий дня
«Бавария» забила 8 голов «Гамбургу». «Барселону» может возглавить тренер «Ювентуса». Миранчук не перешел в «Рубин» из-за агентов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
25.02.2017 22:00
4
«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба
Сказка «Лестера» кончилась официально. Тренер, который сенсационно выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне, покинул команду. «Бомбардир» рассказывает, как к уходу Раньери причастны сами игроки «Лестера».
24.02.2017 18:35
30
Роналду и Ллойд лучше всех играют в футбол. Молло проходил медосмотр в «Зените». Дайджест событий дня
Стали известны зарплаты игроков «Зенита». Стадиону в Питере снова нужны деньги. «Спартак» нацелился на чемпиона Европы. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
09.01.2017 23:10
5
«Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)
Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Лестеру» (3:0). Команда Раньери потерпела четвертое поражение в нынешнем чемпионате, оставшись недалеко от зоны вылета. «Бомбардир» показывает, как действующий чемпион проваливает турнир.
15.10.2016 16:20
2
Отключить wi-fi, пообещать пиццу и другие способы заставить команду играть
Пеп Гвардиола запретил вай-фай на тренировочной базе «Ман Сити»: это должно помочь улучшить атмосферу в раздевалке. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда оригинальное решение тренера или лидера команды помогало футболистам показать результат.
07.10.2016 15:00
1
«Халл Сити» – «Лестер»: как новичок переиграл чемпиона страны
И без того всегда безумный розыгрыш Английской Премьер-Лиги начался с гола ударом через себя, спорного пенальти и победой новичка чемпионата «Халл Сити» над действующим чемпионом – «Лестером».
13.08.2016 19:39
Пришельцы среди нас. Почему похмелье «Лестера» продлится
«Скорее инопланетяне высадятся на землю, чем мы снова возьмем титул», – снова прибедняется Клаудио Раньери. «Бомбардир» высоко оценивает подготовку «Лестера» к сезону и призывает не удивляться, если сказка повторится.
13.08.2016 14:05
2
Пять сюжетов из АПЛ, за которыми вы будете следить
Уже завтра стартует новый, долгожданный и интригующий сезон английской Премьер-лиги! «Бомбардир» в преддверии этого события называет пять главных сюжетов грядущего чемпионата.
12.08.2016 12:00
12
Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»
Юргена Клоппа в «Ливерпуле» полюбили сразу. Пусть результатами пока он не блещет, зато умеет здорово рассмешить и поднять настроение. Убедитесь в этом очередной раз.
31.07.2016 14:00
6
Ибрагимович договаривается с «Миланом». Сахо оправдали в допинговом скандале. Дайджест событий дня
Диарра выплатит «Локомотиву» 10 миллионов. Смолов мог перейти в «Спартак». Игроки сборной России получат премиальные, если выйдут из группы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
28.05.2016 21:10
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Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
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