Топ-5 матчей АПЛ, которые стоит пересмотреть: покер Аршавина, дебют Роналду и волшебство «Лестера»

Эти игры понравятся даже фанатам Серии А.

Английскую Премьер-лигу часто называют самым зрелищным и статусным национальным чемпионатом в мировом футболе. Британские клубы всегда собирали лучших игроков со всей планеты, не жалея средств на трансферы. У каждого из нас есть любимые матчи АПЛ, которые мы вспоминаем, а иногда даже пересматриваем, пусть даже в виде коротких обзоров. Вашему вниманию – 5 грандиозных встреч, оставивших яркий след в истории турнира.

1. «Ливерпуль» – «Арсенал»

Матч, ставший бенефисом Андрея Аршавина, уже давно получил статус настоящей футбольной классики. Разве можно представить подобный рейтинг без упоминания той грандиозной игры? 21 апреля 2009 года. Стадион «Энфилд». «Ливерпуль» и «Арсенал» перед очным матчем одержали по пять побед в АПЛ подряд. Кажется весьма логичным, что та встреча между двумя суперклубами завершилась вничью 4:4. Главным героем голевого спектакля стал, безусловно, Аршавин, забивший в тот вечер все голы своей команды. Посмотрите обзор того матча с эпичными комментариями от Георгия Черданцева.

2. «Портсмут» – «Рединг»

Если после просмотра всех голов Аршавина на «Энфилде» вы вошли во вкус и захотели увидеть еще более результативный матч АПЛ, у нас есть, что вам предложить. Оцените встречу, по ходу которой команды на двоих забили сразу 11 (!) мячей. В сентябре 2007 года «Портсмут» порадовал своих болельщиков брутальной победой над «Редингом». Интересно, что в первом тайме ничто не предвещало голевого безумия. Хозяева поля уходили на перерыв, ведя в счете 2:1. А потом команды прорвало. Мяч оказывался в воротах в среднем каждые 6 минут игрового времени. В итоге «Портсмут» разгромил соперника – 7:4, а «Рединг» умудрился еще и не реализовать пенальти. Форвард «Портсмута» Бенджани Мварувари отметился хет-триком. Этот матч до сих пор остается самым результативным в истории АПЛ.

3. «Манчестер Юнайтед» – «Болтон»

Эту игру точно стоит пересмотреть поклонникам таланта Криштиану Роналду. В тот вечер, 16 августа 2003 года, португальский гений дебютировал за «МЮ». Криштиану было 18 лет. Он вышел на замену во втором тайме, полный юношеского азарта и желания показать взыскательной публике на «Олд Траффорде» свою выдающуюся технику и скорость. «Юнайтед» вели в счете 1:0, но после появления на поле Роналду забили еще трижды. Сам португалец в тот день не сумел поразить ворота соперника, но болельщиков впечатлил. Дублями в той встрече отметились Рууд ван Нистелрой и Райан Гиггз, автором еще одного гола стал Пол Скоулз.

4. «Манчестер Сити» – «Куинз Парк Рейнджерс»

В этом матче случилась, возможно, самая эпичная концовка за всю историю английской Премьер-лиги. Сегодня «Манчестер Сити» по праву одним из сильнейших клубов мира, который выигрывает трофей за трофеем. А тогда, 13 мая 2012 года, команда впервые в своей истории стала чемпионом АПЛ. «Сити» нужно было обыгрывать в заключительном туре «Куинз Парк Рейнджерс», но к концу основного времени фавориты горели 1:2. Арбитр добавил пять минут, по ходу которых хозяева поля перевернули ход матча, забили два мяча и завоевали долгожданный титул. Если вы хотите увидеть самые искренние эмоции новоиспеченных чемпионов, пересмотрите ту игру. Или хотя бы ее развязку.

5. «Манчестер Сити» – «Лестер»

В европейских топ-чемпионатах титулы почти всегда выигрывают суперклубы. В этом смысле достижение «Лестера», завоевавшего чемпионство в 2016 году, кажется уникальным и почти волшебным событием. Команду Клаудио Раньери никак нельзя было назвать сильным участником чемпионской гонки, но игроков «Лестера» это ничуть не смущало. Футболисты уверенно прошли по турнирной дистанции. В матче 25 тура «Лестер» сокрушил в гостях ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», со счетом 3:1. В тот момент стало понятно, что клуб-андердог вполне может сотворить сенсацию и сохранить за собой 1 строчку до финиша сезона. Так в итоге и вышло. Спустя три месяца после той игры «Лестер» стал чемпионом. Посмотрите один из лучших матчей прекрасной команды. Насладитесь игрой Рияда Мареза, Н'Голо Канте, Джейми Варди и других парней, которые в том сезоне стали настоящими звездами.

Фото: Ian Hodgson, imago sportfotodienst / global look press