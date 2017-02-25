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  • Моуринью названивает Неймару с просьбой уйти из «Барселоны». Варди инициировал уход Раньери. Дайджест событий дня

Моуринью названивает Неймару с просьбой уйти из «Барселоны». Варди инициировал уход Раньери. Дайджест событий дня

Моуринью постоянно звонит Неймару и приглашает в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью настолько хочет заполучить форварда «Барселоны» Неймара, что часто названивает ему по телефону и уговаривает сменить клуб. Источник в испанской прессе утверждает, что ровно так же португалец поступал и в других случаях, когда нужно было приобрести нужного ему футболиста. В текущем сезоне на счету Неймара 10 голов и 19 результативных передач в 30-ти матчах.

Новым тренером «Барселоны» может стать Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Барселону» – его кандидатура попала в шорт-лист руководства каталонского клуба благодаря спортивному директору «Барсы» Арьедо Брайде, который работал с ним в «Милане». Ранее сообщалось о факте переговоров сине-гранатовых с Лораном Бланом.

В увольнении Раньери виноваты Шмейхель и Варди

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель и нападающий Джейми Варди входили в число инициаторов увольнения главного тренера Клаудио Раньери. Оба игрока после проигрыша в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилье» (1:2) провели переговоры с руководством клуба с просьбой уволить итальянца. Отмечается, что в числе игроков, желающих отправить Раньери в отставку, также были защитник Уэс Морган и полузащитник Марк Олбрайтон. Шмейхель же свою вину, конечно, отрицает.

Раньери получит солидную компенсацию за уход из клуба

Руководство «Лестера» будет вынуждено заплатить Клаудио Раньери 3,5 миллиона евро за увольнение. Сумма будет выплачена в течение года. Летом итальянец заключил с «лисами» новое четырехлетнее соглашение. В клуб он пришел перед сезоном-2015/16. Сегодня «Лестер», еще не игравший свой матч в туре, опустился в зону вылета после победы «Кристал Пэлас» над «Мидлсбро».

«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

Агенты помешали Миранчуку покинуть «Локомотив»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему полузащитник Алексей Миранчук не перешел в «Рубин». По мнению руководителя, футболиста запутали его собственные агенты. «Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с «Рубином», а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты», – отметил Геркус.

Как будут выглядеть клубы РФПЛ весной

«Челси» не без труда переиграл «Суонси»

В матче 26-го тура АПЛ «Челси» смог одержать домашнюю победу над «Суонси», однако до 72-й минуты счет был равным – голами обменялись Сеск Фабрегас и Фернандо Льоренте. В оставшееся время лидеру чемпионата удалось добиться своего – окончательный счет 3:1 установили Педро и Диего Коста. Таким образом, сегодня за «Челси» забивали только испанцы, а Антонио Конте еще и установил рекорд по количеству побед в АПЛ.

Календарь АПЛ

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Фабрегас провел 300 матчей в АПЛ

И стал единственным испанцем, которому удалось достичь столь высокой отметки сыгранных встреч в чемпионате Англии. В своей юбилейной игре полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас даже сумел отметиться голом. В составе «синих» испанский футболист выступает с 2014 года. Ранее Фабрегас защищал цвета лондонского «Арсенала».

«Гамбург» пропустил 8 голов в Мюнхене

В 1000-м матче в тренерской карьере Карло Анчелотти возглавляемая им «Бавария» забила восемь безответных мячей «Гамбургу». Хет-трик в составе мюнхенского клуба оформил Роберт Левандовски, два гола удалось забить Кингсли Коману. В других встречах тура дубль Пьер-Эмерика Обамеянга помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург», а «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Кельна».

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

«Бавария» забила «Гамбургу» 44 гола за 7 матчей. Как так вышло?

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Англия Манчестер Юнайтед Барселона Ювентус Лестер Локомотив Челси Бавария Фабрегас Сеск Шмейхель Каспер Неймар Миранчук Алексей Варди Джейми Моуринью Жозе Раньери Клаудио Аллегри Массимилиано
Комментарии (4)
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lihindic
1488057073
ну и беда
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bumer_moscow
1488086787
зачет
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pAWka
1488096870
Спасибо
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dolf666
1488185503
также и Фабрегас с Азаром сливали Моуриньо после чемпионского сезона
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