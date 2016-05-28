Ибрагимович договаривается с «Миланом». Сахо оправдали в допинговом скандале. Дайджест событий дня

Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, провел переговоры с представителями «Милана» о возможном переходе форварда в итальянский клуб. Напомним, контракт шведского футболиста с парижанами истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом. Ранее Ибрагимович уже выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год.

Футболисты сборной России на Евро-2016 получат премиальные за выход из группы

Сборная России на чемпионате Европы во Франции будет премирована в том случае, если преодолеет групповой этап турнира. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко. «Вопрос по премиальным решен. Все, что заработают, то и получат. Поощрение будет за выход из подгруппы и все остальное, что ребята заработают – то заработают, никаких дополнительных премиальных не будет», – сказал Мутко.

Сахо оправдан по делу о применении допинга и сможет сыграть на Евро-2016

Дисквалификация защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо по делу о применении им допинга не будет продлена. Сообщается, что адвокат футболиста сумел добиться решения, что жиросжигающие таблетки, которые употреблял игрок, не входят в перечень запрещенных средств. Ранее игрок был дисквалифицирован на 30 дней, однако теперь сможет сыграть за сборную Франции на домашнем чемпионате Европы.

Смолов: «Ушел бы в «Спартак», если бы команду возглавил Бердыев»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что летом 2015 года был близок к переходу в «Спартак». «Вел ли «Спартак» переговоры со мной? Да, прошлым летом. Но на тот момент у «Спартака» приоритетная задача была – назначить главного тренера. А когда вопрос был решен, я уже подписал контракт с «Краснодаром». Пошел бы я в «Спартак», если главным тренером стал бы Бердыев? Весьма вероятно, что пошел бы. Он четко понимает возможности футболистов и реально выжимает из них максимум. Исходя из этого и строит игру. Говорю на примере «Ростова», – сказал Смолов.

Зарплата Раньери в новом сезоне увеличится вдвое

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери близок к заключению нового контракта с английским клубом. Ожидается, что итальянский специалист подпишет с «лисами» трехлетнее соглашение, а его зарплата по новому договору будет составлять три миллиона фунтов в год. Таким образом, 64-летний тренер будет зарабатывать в два раза больше, чем он получает сейчас.

Суд обязал Диарра выплатить «Локомотиву» 10 миллионов

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра обязан выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Ранее игрок подавал апелляцию на решение организации, согласно которому московский клуб законно расторг трудовое соглашение с игроком. Напомним, железнодорожники расторгли контракт с французским хавбеком в 2014 году, после того как он не появился на общекомандном сборе.

Месси получил травму в игре с Гондурасом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в товарищеском матче против команды Гондураса. 28-летний форвард был заменен на 64-й минуте встречи, держась за поясницу. Сообщается, что в ближайшее время футболист «Барселоны» пройдет медицинское обследование, после чего аргентинские врачи вынесут вердикт о тяжести повреждения.

Джака будет играть в «Арсенале» под 16-м номером

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака определился с игровым номером. Футболист сборной Швейцарии будет выступать за «канониров» под 16-м номером. Ранее сообщалось, что Джака запросил у «Арсенала» футболку с 34-м номером, под которым на данный момент играет Франсис Коклен.

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