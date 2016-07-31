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  • Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»

Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»

Свой первый матч на «Энфилде» в качестве тренера «Ливерпуля» Юрген Клопп провел с казанским «Рубином» в Лиге Европы. А перед этим извинился на предматчевой пресс-конференции перед переводчиком за долгий спич.

Сумасшедший матч с «Норвичем», который «Ливерпуль» выиграл 5:4, запомнился еще и тем, как Клопп гримасничал после каждого забитого гола.

А вот так тренер «Ливерпуля» умудрился согнаь титр с экрана. Магия!

А еще Юрген Клопп и Клаудио Раньери умилили весь футбольный мир своим коротким диалогом.

Вопрос о Старридже заставил Клоппа заняться любимым делом – паясничать на пресс-конференции.

Перед матчем Лиги Европы против «Аугсбурга» Клопп пошутил над Фирмино, прокинув ему мяч между ног.

А потом помог журналистке взгромоздиться на коробку перед интервью.

Дела у «Ливерпуля» весь сезон шли не лучшим образом, но зато нашелся другой повод для радости – поражение «Баварии» от любимого Клоппом «Майнца».

После победы над «Ман Сити» Клопп лишь одним словом описал произошедшее.

И вдоволь посмеялся над ударом Лукаса, рассмешив заодно и всех присутствующих.

Ну а милую просьбу юных болельщиков «Ливерпуля» Юрген Клопп выполнил с радостью. А хотели они посмотреть, удастся ли Клоппу станцевать так же круто, как Даниэл Старридж. Оценивайте сами:

Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Раньери Клаудио Клопп Юрген
Комментарии (6)
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Ass_09
1469963607
Клопп красавчик.... Мечтал я что бы он возглавил Баварию.... Но не судьба наверное...
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Rorschach krym
1469972975
Харизматичная личность
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sergybest
1469979182
Молодец. Нечего добавить. Хоть и за Сорок, но Ливер с ним красавы!
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Lexa_Lexa
1470033829
Красавчик,позитив так и прет из него
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Бонс
1470069200
Сразу видно что Клопп - позитивный и весёлый человек. Редко такого встретишь!
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Бонс
1470069252
Чувство юмора у тренера "Ливерпуля" есть и его не отнимешь.
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