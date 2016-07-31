Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»

Свой первый матч на «Энфилде» в качестве тренера «Ливерпуля» Юрген Клопп провел с казанским «Рубином» в Лиге Европы. А перед этим извинился на предматчевой пресс-конференции перед переводчиком за долгий спич.

Сумасшедший матч с «Норвичем», который «Ливерпуль» выиграл 5:4, запомнился еще и тем, как Клопп гримасничал после каждого забитого гола.

А вот так тренер «Ливерпуля» умудрился согнаь титр с экрана. Магия!

А еще Юрген Клопп и Клаудио Раньери умилили весь футбольный мир своим коротким диалогом.

Вопрос о Старридже заставил Клоппа заняться любимым делом – паясничать на пресс-конференции.

Перед матчем Лиги Европы против «Аугсбурга» Клопп пошутил над Фирмино, прокинув ему мяч между ног.

А потом помог журналистке взгромоздиться на коробку перед интервью.

Дела у «Ливерпуля» весь сезон шли не лучшим образом, но зато нашелся другой повод для радости – поражение «Баварии» от любимого Клоппом «Майнца».

После победы над «Ман Сити» Клопп лишь одним словом описал произошедшее.

И вдоволь посмеялся над ударом Лукаса, рассмешив заодно и всех присутствующих.

Ну а милую просьбу юных болельщиков «Ливерпуля» Юрген Клопп выполнил с радостью. А хотели они посмотреть, удастся ли Клоппу станцевать так же круто, как Даниэл Старридж. Оценивайте сами:

Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам