Пришельцы среди нас. Почему похмелье «Лестера» продлится

«Лестер Сити» достиг своего пика и должен готовиться к падению. Джеми Варди был наивен, когда отказывал «Арсеналу», так как другого шанса заиграть в топ-клубе у него может и не быть. Рияд Марез должен сделать все, чтобы вырваться в клуб подобающего для него класса. Клаудио Раньери должен был завершать карьеру на пике, а не подписывать новый контракт. Вичаю Шриваддханапрабха не стоит быть сентиментальным дяденькой, а трезво мыслящим бизнесменом и продавать всех на кого есть спрос, пока ему предлагают за этих игроков приличные деньги.

Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Такая оценка перспектив действующего чемпиона имеет место, и ее подтверждают котировки букмекеров, где у «Лестера» больше шансов на вылет (14 к 1), чем на сохранение титула (33 к 1). Мало кто думает, что «лисы» способны когда-либо сделать это снова. Прошлый сезон никого ничему не научил?

Причин для пессимизма в отношении будущего «Лестера» на самом деле немало. Большие клубы просто обязаны сделать правильные выводы из произошедшего в прошлом сезоне и не допустить такого произвола – именно на это направлена работа на трансферном рынке клубов из Манчестера и «Челси». Они подписали элитных тренеров, улучшают свой состав, чтобы вернуть привычный порядок вещей. Каждый из этого трио терял очки с «Лестером» в прошлом сезоне, не сумев обыграть «лис» ни разу, но в матче на Суперкубок Англии «Юнайтед» уже показали, каким именно образом гранды собираются поставить выскочек на место.

Больше других постарался ослабить «Лестер» «Челси», подписав Нголо Канте – одного из важнейших гвардейцев команды Раньери. Потеря Канте сейчас кажется главной проблемой для «лис», потому что его необыкновенный динамизм и работоспособность пригодились бы в сезоне, когда «Лестеру» придется справляться с игрой на два фронта.

Европейская кампания для «Лестера» имеет кисло-сладкий вкус – это одновременно и новый вызов, и приключение мечты, и сложнейшее испытание, которое снижает без того небольшие шансы защитить свой титул. Ведь и «Манчестер Юнайтед», и «Челси», и «Ливерпуль» не будут иметь такой нагрузки, а два последних клуба вообще в еврокубках не играют. Даже с учетом того, что по причудливому раскладу «Лестер» будет играть после матчей Лиги чемпионов в чемпионате на своем поле, усталость, вероятно, станет существенной проблемой для команды в новом сезоне. Ком сложностей увеличивается за счет стиля «Лестера», привыкшего играть без мяча – это очень энергоемкий вариант ведения игры, который отнимет еще больше сил.

Все это означает, что Раньери, который в прошлом сезоне использовал меньше всего игроков в АПЛ, придется вспомнить о своей любимой ротации и репутации «ремесленника», которую он получил в «Челси». Даже если «лисам» удастся со своей «рыжей натурой» избежать травм и дисквалификаций, Клаудио придется давать отдых лидерам.

Проблем добавляет еще и уход великолепного скаута Стива Уолша в «Эвертон» и приглашение от Сэма Аллардайса для помощника Раньери Крейга Шекспира занять аналогичную должность в сборной Англии – отказаться от такого предложения тренеру будет очень сложно.

Тем не менее, Раньери не сидит сложа руки и у него есть наработки для решения всех указанных проблем. Буквально вчера было объявлено о том, что в «Тоттенхэме» со своей должности ведущего скаута рассчитывается Пол Митчелл, бывший ведущий скаут «Саутгемптона» и человек, который привел на «Уайт Харт Лейн» Деле Алли, Тоби Альдервейрельда и Виктора Ваньяму. Говорят, уходит именно для того, чтобы занять вакантный пост главы селекционной службы «Лестера».

Несмотря на все слухи о возможном уходе Мареза, Шлюппа и Дринкуотера, Канте пока что единственный крупный игрок, покинувший «Кинг Пауэр Стэдиум». Да и то, удержать его не получилось только по причине наличия в контракте пункта о возможности его выкупа за фиксированную сумму. Отпускать других игроков руководство «Лестера» не намерено – Шмайхель, Морган и Варди подписали новые контракты, Дринкуотер сделает это вскоре, а там удастся уговорить на 100 тысяч фунтов в неделю и Мареза.

Цифра дня. Варди остается в «Лестере»

Еще весной у «Лестера» были игроки, которые могли использоваться для ротации – Бен Чилвелл, Даниэль Амартей, Демарай Грей, но Раньери не хотел рисковать и выигрывавший состав не менял. Тем не менее, все эти исполнители уже готовы к тому, чтобы стать частью основной обоймы и сейчас получат свою игровую практику.

Клуб активно работает на трансферном рынке не жалея денег на подписание новичков. Нампалис Менди – полузащитник, который должен заменить Нголо Канте. Раньери хорошо знаком с ним по работе в «Монако» в 2013 году до того как Менди ушел в «Ниццу», где опорник в 22 года стал капитаном команды Клода Пюэля, прорвавшейся в Европу по итогам прошлого сезона. Менди отличается безукоризненной техникой, умением читать игру и выглядит достойной заменой Канте.

В матче за Суперкубок мы могли видеть, какое влияние на игру оказал вышедший на замену Ахмед Муса. «Лестер» побил свой трансферный рекорд, подписав игрока, за которым скауты команды следили последние полгода. В свои 23 года Муса имеет богатый опыт игры в еврокубках и на международной арене, что будет уместно перед дебютом в Лиге чемпионов. Его универсальность, скорость и техника, умение усиливать игру со скамейки помогут команде найти альтернативные варианты в атаке.

Как Муса и «Лестер» помогут друг другу

Поляк Бартош Капустка на Евро не удивил, но все равно входит в число самых перспективных игроков в Восточной Европе и сможет расширить кадровый потенциал на флангах. В линию обороны пришел Луис Эрнандес, который уже поразил тем, что умеет бросать ауты не хуже Кристиана Фухса – оказывается, скауты «лис» не упускают ни одной мелочи при изучении талантов возможных новичков. Каспер Шмайхель получил достойного конкурента в лице Рона Цилера – простор для ротации бескрайний.

Как видим, при ближайшем рассмотрении перспективы «Лестера» в новом сезоне не выглядят такими уж мрачными – игра в Суперкубке это подтверждает. Мы, конечно, не агитируем за то, чтобы все бежали в букмекерские конторы ставить последние деньги на чемпионство «Лестера» (тем более, коэффициент сейчас не такой вкусный, как год назад), но и хоронить команду Раньери не советуем. Впереди сложный и интересный сезон и «Лестер» снова сделает его особенным – хотя бы своим присутствием в групповом раунде Лиги чемпионов.

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