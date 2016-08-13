Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Пришельцы среди нас. Почему похмелье «Лестера» продлится

Пришельцы среди нас. Почему похмелье «Лестера» продлится

«Лестер Сити» достиг своего пика и должен готовиться к падению. Джеми Варди был наивен, когда отказывал «Арсеналу», так как другого шанса заиграть в топ-клубе у него может и не быть. Рияд Марез должен сделать все, чтобы вырваться в клуб подобающего для него класса. Клаудио Раньери должен был завершать карьеру на пике, а не подписывать новый контракт. Вичаю Шриваддханапрабха не стоит быть сентиментальным дяденькой, а трезво мыслящим бизнесменом и продавать всех на кого есть спрос, пока ему предлагают за этих игроков приличные деньги.

Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Такая оценка перспектив действующего чемпиона имеет место, и ее подтверждают котировки букмекеров, где у «Лестера» больше шансов на вылет (14 к 1), чем на сохранение титула (33 к 1). Мало кто думает, что «лисы» способны когда-либо сделать это снова. Прошлый сезон никого ничему не научил?

Причин для пессимизма в отношении будущего «Лестера» на самом деле немало. Большие клубы просто обязаны сделать правильные выводы из произошедшего в прошлом сезоне и не допустить такого произвола – именно на это направлена работа на трансферном рынке клубов из Манчестера и «Челси». Они подписали элитных тренеров, улучшают свой состав, чтобы вернуть привычный порядок вещей. Каждый из этого трио терял очки с «Лестером» в прошлом сезоне, не сумев обыграть «лис» ни разу, но в матче на Суперкубок Англии «Юнайтед» уже показали, каким именно образом гранды собираются поставить выскочек на место.

Больше других постарался ослабить «Лестер» «Челси», подписав Нголо Канте – одного из важнейших гвардейцев команды Раньери. Потеря Канте сейчас кажется главной проблемой для «лис», потому что его необыкновенный динамизм и работоспособность пригодились бы в сезоне, когда «Лестеру» придется справляться с игрой на два фронта.

Европейская кампания для «Лестера» имеет кисло-сладкий вкус – это одновременно и новый вызов, и приключение мечты, и сложнейшее испытание, которое снижает без того небольшие шансы защитить свой титул. Ведь и «Манчестер Юнайтед», и «Челси», и «Ливерпуль» не будут иметь такой нагрузки, а два последних клуба вообще в еврокубках не играют. Даже с учетом того, что по причудливому раскладу «Лестер» будет играть после матчей Лиги чемпионов в чемпионате на своем поле, усталость, вероятно, станет существенной проблемой для команды в новом сезоне. Ком сложностей увеличивается за счет стиля «Лестера», привыкшего играть без мяча – это очень энергоемкий вариант ведения игры, который отнимет еще больше сил.

Все это означает, что Раньери, который в прошлом сезоне использовал меньше всего игроков в АПЛ, придется вспомнить о своей любимой ротации и репутации «ремесленника», которую он получил в «Челси». Даже если «лисам» удастся со своей «рыжей натурой» избежать травм и дисквалификаций, Клаудио придется давать отдых лидерам.

Проблем добавляет еще и уход великолепного скаута Стива Уолша в «Эвертон» и приглашение от Сэма Аллардайса для помощника Раньери Крейга Шекспира занять аналогичную должность в сборной Англии – отказаться от такого предложения тренеру будет очень сложно.

Тем не менее, Раньери не сидит сложа руки и у него есть наработки для решения всех указанных проблем. Буквально вчера было объявлено о том, что в «Тоттенхэме» со своей должности ведущего скаута рассчитывается Пол Митчелл, бывший ведущий скаут «Саутгемптона» и человек, который привел на «Уайт Харт Лейн» Деле Алли, Тоби Альдервейрельда и Виктора Ваньяму. Говорят, уходит именно для того, чтобы занять вакантный пост главы селекционной службы «Лестера».

Несмотря на все слухи о возможном уходе Мареза, Шлюппа и Дринкуотера, Канте пока что единственный крупный игрок, покинувший «Кинг Пауэр Стэдиум». Да и то, удержать его не получилось только по причине наличия в контракте пункта о возможности его выкупа за фиксированную сумму. Отпускать других игроков руководство «Лестера» не намерено – Шмайхель, Морган и Варди подписали новые контракты, Дринкуотер сделает это вскоре, а там удастся уговорить на 100 тысяч фунтов в неделю и Мареза.

Цифра дня. Варди остается в «Лестере»

Еще весной у «Лестера» были игроки, которые могли использоваться для ротации – Бен Чилвелл, Даниэль Амартей, Демарай Грей, но Раньери не хотел рисковать и выигрывавший состав не менял. Тем не менее, все эти исполнители уже готовы к тому, чтобы стать частью основной обоймы и сейчас получат свою игровую практику.

Клуб активно работает на трансферном рынке не жалея денег на подписание новичков. Нампалис Менди – полузащитник, который должен заменить Нголо Канте. Раньери хорошо знаком с ним по работе в «Монако» в 2013 году до того как Менди ушел в «Ниццу», где опорник в 22 года стал капитаном команды Клода Пюэля, прорвавшейся в Европу по итогам прошлого сезона. Менди отличается безукоризненной техникой, умением читать игру и выглядит достойной заменой Канте.

В матче за Суперкубок мы могли видеть, какое влияние на игру оказал вышедший на замену Ахмед Муса. «Лестер» побил свой трансферный рекорд, подписав игрока, за которым скауты команды следили последние полгода. В свои 23 года Муса имеет богатый опыт игры в еврокубках и на международной арене, что будет уместно перед дебютом в Лиге чемпионов. Его универсальность, скорость и техника, умение усиливать игру со скамейки помогут команде найти альтернативные варианты в атаке.

Как Муса и «Лестер» помогут друг другу

Поляк Бартош Капустка на Евро не удивил, но все равно входит в число самых перспективных игроков в Восточной Европе и сможет расширить кадровый потенциал на флангах. В линию обороны пришел Луис Эрнандес, который уже поразил тем, что умеет бросать ауты не хуже Кристиана Фухса – оказывается, скауты «лис» не упускают ни одной мелочи при изучении талантов возможных новичков. Каспер Шмайхель получил достойного конкурента в лице Рона Цилера – простор для ротации бескрайний.

Как видим, при ближайшем рассмотрении перспективы «Лестера» в новом сезоне не выглядят такими уж мрачными – игра в Суперкубке это подтверждает. Мы, конечно, не агитируем за то, чтобы все бежали в букмекерские конторы ставить последние деньги на чемпионство «Лестера» (тем более, коэффициент сейчас не такой вкусный, как год назад), но и хоронить команду Раньери не советуем. Впереди сложный и интересный сезон и «Лестер» снова сделает его особенным – хотя бы своим присутствием в групповом раунде Лиги чемпионов.

Пять сюжетов из АПЛ, за которыми вы будете следить

Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Шмейхель Каспер Менди Нампалис Муса Ахмед Варди Джейми Марез Рияд Раньери Клаудио
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marshal9
1471086737
всё может быть
Ответить
mihail1980
1471090379
в тройке будет
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+