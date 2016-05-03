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    Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона


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    Голосов: 0
    03.05.2016 17:00
    Они праздновали всю ночь, но прибыли на дневную тренировку. На их лицах – абсолютное счастье. «Бомбардир» показывает, как выглядит весь «Лестер» на работе в ранге теперь уже полноправного чемпиона Англии.

    Что делал в понедельник вечером Клаудио Раньери? Летел на самолете из Италии, пока его подопечные громили дом Джейми Варди.

    А сегодня – спокойно себе едут на тренировку «Лестера». Кинг и Дринкуотер следят за дорогой.

    Варди вероятно еще прокручивает в голове вчерашнюю вечеринку.

    Фукс на пути к новой встрече с одноклубниками-чемпионами.

    Дэнни Симпсон с трудом сдерживает улыбку.

    А Уэс Морган эмоций скрывать не собирается. Капитан чемпионов!

    Естественно, все любят Н'Голо Канте!

    Окадзаки выглядит абсолютно счастливым. Первая тренировка в ранге чемпиона!

    Кого все ждали? Ну, конечно же, Клаудио Раньери!

    Хитрый итальянский тренер задумал переобуться в чемпионские кроссовки. Красавец!

    Что же это за вертолет в небе?

    Естественно, это владелец клуба! И по совместительству гроза всех комментаторов мира –Вишай Шривадданапрабха.

    Какая уж теперь тренировка?

    Но нет, тренироваться надо. Тем более с таким чемпионским настроением. Посмотрите же на их лица!

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36

      Solmon 5 мая 2016, 02:28

      Неужели все-таки Атлетико кубок возьмет?

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 5 мая 2016, 00:49

      красавцы

      0
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 4 мая 2016, 17:50

      Bravo Lester! Nastoiachie mugiki!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      boggp 4 мая 2016, 12:39

      Поздравление КОМАНДЕ! Результат - уникальный!!!

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 4 мая 2016, 08:13

      красавцы! фантастика! ))))))))) рад за них!

      1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 4 мая 2016, 07:42

      Если честно, думал что во время боксинг дэй посыпятся. И очень рад что это не произошло! Браво, ЛЕСТЕР, БРАВО!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 мая 2016, 21:39

      молодцы сезон выдержали !!!!

      0
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      Рейтинг: +100742

      zigbert 3 мая 2016, 21:08

      Я рад за них.

      0
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      Рейтинг: +34

      VлAд 3 мая 2016, 18:54

      Спасибо за сказку, длиной в сезон

      2
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      Рейтинг: -46

      kurskih 3 мая 2016, 18:41

      Рад за лисиц! Молодцы, взяли трофей!

      1
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