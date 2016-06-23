Цифра дня. Варди остается в «Лестере»

Пока Джейми помогал втаскивать Англию в плей-офф Евро, его агент сумел сделать футболиста богачом. «Бомбардир» рассказывает, сколько в современном футболе стоит преданность.

С конца мая ходили слуху о переходе Джейми Варди в «Арсенал». Многие СМИ даже объявляли о трансфере, как о свершенном деле. Однако недавно Арсен Венгер дал прессе понять, что главный англичанин сезона останется играть в составе чемпионов. И дело тут вовсе не в чувствах Джейми к команде, а в невероятной для вчерашнего работника завода зарплате.

«Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто

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