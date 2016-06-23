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    Цифра дня. Варди остается в «Лестере»


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    Голосов: 0
    23.06.2016 14:58
    Пока Джейми помогал втаскивать Англию в плей-офф Евро, его агент сумел сделать футболиста богачом. «Бомбардир» рассказывает, сколько в современном футболе стоит преданность.

    С конца мая ходили слуху о переходе Джейми Варди в «Арсенал». Многие СМИ даже объявляли о трансфере, как о свершенном деле. Однако недавно Арсен Венгер дал прессе понять, что главный англичанин сезона останется играть в составе чемпионов. И дело тут вовсе не в чувствах Джейми к команде, а в невероятной для вчерашнего работника завода зарплате.

    «Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто

    Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 июня 2016, 18:27

      Я за 45 лет смогу заработать столько, сколько он получит за неделю.

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