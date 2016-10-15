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  • «Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)

«Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)

«Прошлый год получился удачным. Теперь мы будем бороться за 40 очков, чтобы остаться в элите», – резюмировал неудачное начало футбольного года наставник «Лестера» Клаудио Раньери. Сейчас этих очков в копилке «Лестера» всего восемь. Слимани и Муса еще только адаптируются к новому чемпионату, Варди и Марез играют уже не так ярко, а без Канте в каждом матче проседает опорная зона. Усилившиеся конкуренты ведут борьбу за титул, а «Лестер» продолжает падать. В матче с «Челси» наружу вылились все проблемы «лис» в их сегодняшнем варианте.

Счет открыл Диего Коста, уже на шестой минуте подкарауливший просчет Моргана с выбором позиции во время углового удара. Центральный защитник «Лестера» лишь беспомощно разводил руками, осознавая ошибку. Перед этим Каспер Шмейхель вытащил тяжелый удар с рикошетом, а после гола дважды потащил штрафные удары от Давида Луиза. В одном из моментов, правда, за вратаря сыграла перекладина. В нынешнем сезоне Шмейхелю все чаще приходится надеяться на помощь стоек.

В матче с «Челси» Раньери решил сыграть в два форварда, выпустив в атаку Мусу и Варди. Ахмед старался, но часто ошибался. До Варди мяч и вовсе не доходил. Атака «Лестера» выглядела беззубо, а Эден Азар в концовке первого тайма забил еще один мяч. Единственный же момент в исполнении «Лестера» получился при помощи Давида Луиза. Бразильский защитник во время прострела перепутал ворота и потрепал нервы Куртуа, пробив в штангу.

Еще один мяч организовали Чалоба и Мозес, хотя у ворот Шмейхеля «пожарных» ситуаций набралось очень много. Одна из них показывает сразу две важные вещи. Канте подкараулил отскок и вроде бы расстреливал пустые ворота, но в последний момент Морган умудрился выставить ногу и отбить мяч. «Лестер» и дальше будет проваливать матчи с топовыми клубами, которые в прошлом сезоне он разрывал. Но команда не утратила боевой дух и продолжит бороться в каждой ситуации, даже если она выглядит безнадежной.

Чудес от «Лестера» ждать больше не стоит, однако и ставить крест на этом проекте не нужно. Раньери обязательно найдет, чем в такой ситуации еще можно удивить.

Англия. Премьер-лига Англия Челси Лестер Шмейхель Каспер Муса Ахмед Варди Джейми Марез Рияд Канте Н'Голо Раньери Клаудио
Комментарии (2)
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343443
1476539273
Чудес от «Лестера» ждать больше не стоит
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rashidinho
1476539648
Раньери об этом еще в прошлом сезоне говорил.
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