«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

Увольнение Раньери из «Лестера» – главная подстава в английском футбольном сезоне. «У меня очень хорошие взаимоотношения с руководством клуба. Мы общаемся каждый день, поэтому я не беспокоюсь об отставке. Я действительно уверен в своих игроках», – говорил Раньери чуть больше недели назад. 23 февраля «Лестер» объявил, что Клаудио Раньери больше не тренер «Лестера». 65-летний тренер еще в прошлом сезоне сделал из аутсайдера Премьер-лиги клуб-чемпион. Теперь его вынудили уйти.

«Долгосрочные интересы клуба важнее всего. Мы благодарны Раньери за его вклад. Решение о его увольнении было одним из самых сложных. Но оно максимизирует наши шансы на сохранение места в Премьер-лиге», – рассказал вице-президент «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха. Наверное, «Лестер» – единственный клуб, где увольнение тренера никак не ожидалось даже с такими неудачными результатами. Раньери любили все. И продолжают любить прямо сейчас.

Клаудио Раньери и пока еще его «Лестер» весь сезон старались ради одной задачи – остаться в АПЛ. На заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» команда вышла резервным составом, бессовестно проиграв со счетом 0:5. Резервный состав играл и в английском Кубке. «Миллуол» даже в меньшинстве вырвал победу, а Раньери после этого отмечал, что у него накопилось много вопросов по матчу. По большей части эти вопросы были адресованы к игрокам.

Причина неудач «Лестера» не в тренере, а деградации футболистов. Марез и Слимани неудачно съездили на Кубок Африки, что окончательно перечеркнуло их уверенность в себе. Три забитых мяча и столько же голевых передач – это все, на что хватило алжирца Мареза в этом сезоне. За 37 матчей прошлого чемпионата он настрелял 16 голов, сделав еще и 11 голевых передач. Раньери эту разницу чувствовал, призывая Рияда вспомнить, как было. Но все оказалось зря.

Даже Джейми Варди по-настоящему проснулся только один раз. В одном матче «Лестер» будто снова переживал прошлогоднюю сказку. Пеп Гвардиола с ничего не понимающим видом смотрел, как его «Манчестер Сити» проигрывает чемпиону Англии. Но «Лестер» с той самой игры больше не испытывал подобных всплесков. Под конец трансферного окна вообще бомбанул скандал, который прямо намекал на скорое увольнение тренера. «Раньери предал меня. Я больше не сыграю за «Лестер», – сказал нападающий Леандро Ульоа. Все ожидали продажи форварда, но клуб его оставил. Сам Раньери ситуацию замял.

«Я прослезился из-за увольнения Клаудио. После всего, что Раньери сделал для «Лестера», его уход выглядит непростительным и необъяснимым», – говорит Гари Линекер. «Никто не перепишет эту историю, которую ты написал. Продолжай улыбаться, мой друг», – обращался к Клаудио тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. С новостью об увольнении Раньери поддержали абсолютно все. и тем ужаснее выглядят слухи, что инициаторами ухода тренера стали игроки «Лестера».

Футболисты «Лестера» посчитали, что Раньери изменил подход к работе. Результат исчез, а потому итальянский тренер должен покинуть команду. Сейчас «Лестер» проиграл все кубки, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов и занимает только 17-е место в таблице Премьер-лиги. В предыдущем сезоне клуб к этому моменту лидировал в чемпионате Англии. «Этот сезон не был странным для «Лестера». Странным был предыдущий. Начинайте строить памятник Раньери», – рассказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Кажется, игроки «Лестера» слишком поверили в то, что после чемпионства могут и дальше обыгрывать всех. Когда же перестало получаться, крайним сделали тренера, который действительно заслуживает собственный монумент.