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  • Роналду и Ллойд лучше всех играют в футбол. Молло проходил медосмотр в «Зените». Дайджест событий дня

Роналду и Ллойд лучше всех играют в футбол. Молло проходил медосмотр в «Зените». Дайджест событий дня

Кокорин получает в «Зените» меньше Дзюбы

Подтверждено: «Зенит» является одним из самых богатых клубов не только в России, но и в Европе. Сегодня были опубликованы «чистые» зарплаты футболистов клуба из Санкт-Петербурга без учета премиальных. Александр Кокорин замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков, в то время как ветеран команды Данни значительно отстает от лидеров по зарплате. Полный список – тут.

«Зенит» присмотрел себе колумбийского нападающего

Форвард «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио может переехать в Россию для выступлений за «Зенит». «Мы близки к соглашению. Если все пойдет как нужно, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург. Сумма трансфера составит около 6-7 миллионов евро», – отметил президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос.

Молло перейдет в «Зенит»

«Зенит» собирается купить хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло, который сегодня проходил медобследование в Санкт-Петербурге. Если все сложится успешно, Молло подпишет контракт сроком на 3,5 года с зарплатой в два миллиона за сезон. В текущем розыгрыше РФПЛ Молло записал на свой счет пять голов и три результативных передачи в 12 встречах.

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Стадион «Зенита» требует еще два миллиарда

Правительство Санкт-Петербурга дополнительно выделит два миллиарда рублей на обустройство зоны контроля доступа стадиона «Крестовский», а также на его приспособление к Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018. Контракт с ОАО «Метрострой» уже оформлен. Работы должны быть закончены к апрелю 2017 года. В то же время, чиновники уверяют, что итоговая смета строительства изменений не претерпела, и по-прежнему составляет 42 миллиарда рублей.

10 января ФИФА объявит о расширении количества участников чемпионатов мира

Проще говоря, о том, что теперь на ЧМ будут играть 48 команд. Таким образом, от шести футбольных конфедераций количество квот будут распределяться следующим образом: Европа получит 16 квот, Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океания – 1. Все 48 команд, скорее всего, будут разделены на 16 групп, по три национальные сборные в каждой.

«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Эквадора

«Краснодар» подписал контракт с защитником Кристианом Рамиресом, который прежде выступал за «Ференцварош». Рамирес – футболист сборной Эквадора, а с российским клубом связан контрактом сроком на 4,5 года. В текущем сезоне Рамирес провел 14 матчей за «Ференцварош», голевыми действиями не отметился.

«Спартак» заинтересовался чемпионом Европы-2016

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте попал в сферу интересов «Спартака». 33-летний португалец недавно обратился к руководству «святых» с просьбой разрешить ему вести переговоры с другими клубами. Летом прошлого года он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии. Впрочем, насчет его возможного перехода в «Спартак» уж очень скептически настроен агент Паулу Барбоза.

Роналду – лучший игрок мира, Раньери выиграл приз лучшему тренеру

ФИФА раздала награды на специальной церемонии в Цюрихе. Лучшим футболистом минувшего года был признан Криштиану Роналду, футболисткой – американка Карли Ллойд. Лучшими тренерами были объявлены Клаудио Раньери и немка Сильвия Найд. Самый красивый гол забил малайзиец Мохд Фаиз Сабри, приз «фэйр плей» достался команде «Атлетико Насьональ», а награду лучшим болельщикам получили фанаты дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».

Роналду стал лучшим футболистом мира! Онлайн-трансляция церемонии The Best FIFA Football Awards 2016

Девушка, с которой Роналду пришел на победную церемонию ФИФА

Россия. Премьер-лига Европа Саутгемптон Спартак Краснодар Зенит Крылья Советов Атлетико Насьональ Роналду Криштиану Кокорин Александр Молло Йоан Фонте Жозе Рамирес Кристиан Раньери Клаудио
Комментарии (5)
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MU-fanatic
1483994250
не признаю никогда женский сцука футбол!)))
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artem 81
1484016504
девчонки скоро будут жечь похлеще эдиков
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sega77+
1484019327
ээх девчёнки
Ответить
Zenit-84
1484021360
кто-то слил инфу
Ответить
D'achkov
1484138389
Беррио будет тащить!!
Ответить
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