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Пять сюжетов из АПЛ, за которыми вы будете следить

Кто победит в противостоянии Пепа и Моуриньо?

Возвращение в футбол Жозе Моуриньо совпало с переездом Пепа Гвардиолы на Туманный Альбион и, что самое главное, в качестве нового вызова каждый из них выбрал себе по клубу из Манчестера. В какую команду превратится «Ман Сити» с приходом Гвардиолы, мы себе примерно представляем: Пеп, как и раньше, будет делать ставку на тотальный контроль мяча, на убаюкивающую мятную жвачку с каталонским привкусом – что-то вроде драже «Тик Так», закинувшись которым, зритель почувствует себя удовлетворенно, но немного сонливо.

Другое дело – «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. После масштабной трансферной кампании, в ходе которой на «Олд Траффорд» переехали Мхитарян и Ибрагимович, а также вернулся Погба, от «красных дьяволов» под руководством португальского специалиста ожидают либо немедленного успеха в виде чемпионства, либо звучного провала, пшика в духе Ван Гаала, Фалькао и Ди Марии. Уверенным можно быть только в одном – новый сезон подарит нам как минимум два незабываемых манчестерских дерби, два Эль Класико в миниатюре, что привлекут к себе внимание поклонников не только английского, но и испанского чемпионата. Де Хеа против Харта, Ибрагимович против Агуэро, Погба против Яя Туре, да еще и под звон скрещенных шпаг Моуриньо и Гвардиолы – пропустить такое не посоветуешь никому.

Что даст «МЮ» приход Поля Погба

Какую строчку займет «Арсенал» Венгера?

Пока «Манчестер Юнайтед» торговал безумный трансфер Погба, Арсен Венгер катался на велосипеде по лос-анджелесскому побережью – именно так, забыв на секунду о Граните Джака, можно описать трансферную политику «Арсенала» этим летом. «Канонирам» позарез нужны центральный защитник и центральный нападающий, и если одна из этих двух позиций не будет усилена, позиции самого Венгера, казалось бы, нерушимые и незыблемые, по итогам сезона могут нет-нет да и пошатнуться. Стоит «Арсеналу» не попасть в привычную для себя четверку сильнейших, и шквал критики, который обрушится на Венгера, превысит то недовольство, что витало в воздухе стадиона «Эмирейтс» во время памятного болельщицкого протеста в 36-м туре.

Впрочем, история уже не раз доказывала, что чрезмерно высокие ожидания вредят игре «канониров», тогда как в те моменты, когда от них уже ничего не ждут, они все-таки берут ситуацию под контроль и, по крайней мере, запрыгивают на подножку убегающего вдаль лигочемпионского поезда, оставляя в дураках «Тоттенхэм». То, каким предстанет перед взором зрителя «Арсенал» – еще одна из загадок сезона, ведь, как ни крути, а под рукой у Арсена Венгера сыгранный годами коллектив и своя пара звезд в виде Санчеса и Озила. Интересно и возобновление старинного соперничества французского менеджера с Жозе Моуринью: нас ожидают десять месяцев ироничного обмена колкостями и издевок, которые прилетают в основном от португальца, и на которые Арсен все еще жаждет ответить на футбольном поле.

Что будет с «Лестером»?

Прошло несколько месяцев, и мы незаметно попривыкли к чуду, случившемуся в минувшем сезоне с «Лестером», однако в то же время мы должны сознавать, что с грядущим чемпионатом таких метаморфоз наверняка не произойдет. Кто-то предрекает «лисам» борьбу за выживание, кто-то – середину таблицы в АПЛ и успешное выступление в Лиге чемпионов. Если не уйдет Марез, то, за исключением Канте, в распоряжении у Раньери будет все тот же чемпионский состав, сдобренный Капусткой и Мусой – чем не повод снова потеснить грандов и побороться «хотя бы» за место в четверке лучших.

«Когда я построил что-то прочное, оно никогда не разрушается», – говорит Раньери, и твои опасения, что после оглушительного триумфа «Лестер» оглушительно рухнет в бездну, улетучиваются. В «Лестере» можно не сомневаться: на «Кинг Пауэр Стэдиум» «лисы» дадут бой всем записным фаворитам, и, хоть наверняка и не удержат чемпионский кубок у себя, сумеют избежать непредвиденных катаклизмов в виде вылета или даже только околачивания возле опасной зоны внизу турнирной таблицы. Ну а самым отчаянным рекомендуем запастись ставкой на повторение успеха «Лестера». Правда, теперь уже не за коэффициент 5000, а всего лишь за 26.

Сколько мячей забьет Харри Кейн?

Год назад в ходу еще были предположения, что Харри Кейн – это выскочка, игрок одного сезона, который скоро перестанет забивать, и о нем все забудут. Случилось, напротив, так, что Кейн только улучшил свои снайперские показатели, а его «Тоттенхэм» стал единственной командой, что попыталась навязать «Лестеру» борьбу за чемпионский титул. В новом сезоне перед «шпорами» маячит новое испытание – групповой этап Лиги чемпионов, и будет интересно понаблюдать, как на фоне трудоемкого выступления в главном клубном турнире Старого Света молодая команда Поккетино справится с нагрузками в родном чемпионате.

Аргентинский специалист, который в прошлом году просто-напросто выбросил в мусорный бак Лигу Европы, не решившись играть против дортмундской «Боруссии» основным составом, не привык распыляться на два фронта. В том числе поэтому Кейну и компании будет не так-то просто распределить силы и не провалиться и там, и там. Звуки лигочемпионского гимна непривычны уху болельщика с «Уайт Харт Лейн»; здесь привыкли выступать в Лиге Европы и, когда это необходимо, забывать о ней. Теперь такой возможности у Поккетино нет: его талантливому, но отчасти неуправляемому коллективу придется рвать жилы сразу о два зубчатых колеса – надеясь, конечно, что эта непрочная нить в обоих случаях выдержит натиск и не порвется.

Куда тропинки АПЛ заведут Конте и Клоппа?

Пусть на минувшем чемпионате Европы победили португальцы, приз зрительских симпатий однозначно ушел к сборной Италии Антонио Конте – так фанаты «Челси» могли убедиться, что к ним приехал настоящий тренер топ-уровня. Перед Конте стоит задача не из простых: вернуть недавнего чемпиона на былые позиции, в то время как последний сезон «Челси» завершил на непривычном и, можно даже сказать, незаконном для себя десятом месте. Помогать итальянскому специалисту в достижении этой цели будет в том числе и Н’Голо Канте, смотря на игру которого, невольно вспоминаешь первый английский заход Моуринью и блиставшего в том составе «аристократов» Клода Макелеле. Одно из главных достоинств Конте – его умение выжимать максимум из того материала, что есть под рукой; ему, кажется, даже не нужны стомиллионные траты, чтобы вернуть «Челси» туда, где мы его привыкли видеть.

Контеначчо. Каким будет «Челси» Антонио Конте

Коллега Конте из «Ливерпуля» Юрген Клопп – не только не поклонник, а ярый противник стомиллионных ценников на футболистов. «Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе. Даже если бы я мог потратить такую же сумму, я бы распорядился ей по-другому», – говорит немецкий наставник мерсисайдцев, и ему вторят многие, включая Арсена Венгера. Впрочем, сказать, что сам «Ливерпуль» скупится на траты, нельзя. Оплатить близкий к семидесяти миллионам чек за Садио Мане и Жоржиньо Вейналдума могут только в «Ливерпуле», где странным образом любят переплачивать за игроков из таких клубов, как «Саутгемптон», «Ньюкасл» или «Астон Вилла».

Другое дело, что у руля «красных» теперь далеко не Брендан Роджерс – с таким тренером, как Клопп, «Энфилд» вправе рассчитывать как минимум на попадание в лигочемпионскую четверку. Правда, для этого Клоппу придется опередить либо Венгера, либо Моуриньо, либо Гвардиолу, либо Конте, забывая уж о Поккетино, Раньери, Биличе и других. Сезон в АПЛ действительно обещает стать таким, что жарче и не придумаешь, ведь ни в одной другой мировой кухне из числа футбольных чемпионатов не найдется столько разнообразных, пикантных и интригующих ингредиентов.

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Комментарии (12)
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PoMka31
1470993935
даа,сезончик будет что надо!
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kurskih
1470996442
с удовольствием посмотрю на новый МЮ )
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talgatnurzhanov2006
1471000638
нас ждёт МЕГАСЕЗОН в АПЛ!!!
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Индзаги супер-пиппо
1471001385
Наверно это будет самый лучший сезон в истории АПЛ. Столько топ-тренеров одновременно в АПЛ не припомню.адреналин будет зашкаливать
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Kulimen
1471006634
Вот если бы так про российский чемпионат писали, типа: "Кто победит в противостоянии Слуцкого и Луческу?, Какую строчку займет «Спартак» Курбана Бердыева?, Что будет с «Ростовом»?, Сколько мячей забьет Александр Кокорин?, "Выведет ли Кирилл Панченко Московское Динамо в высшую лигу?", Куда тропинки РФПЛ заведут Хави Грасию и Павла Врба?".
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Бонс
1471018092
Чувствую, сезон будет убойный!
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demir301
1471025178
Ждёмс )
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Sedoi_Goblin
1471028548
А про Вест Хэм Билича чего тишина? Типа они фуфло на фоне выше перечисленных?
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alexandr1205
1471071331
Прекрасный нас ждет сезон - это просто праздник какой-то!
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