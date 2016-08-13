«Халл Сити» – «Лестер»: как новичок переиграл чемпиона страны

И без того всегда безумный розыгрыш Английской Премьер-Лиги начался с гола ударом через себя, спорного пенальти и победой новичка чемпионата «Халл Сити» над действующим чемпионом – «Лестером».

И без того всегда безумный розыгрыш Английской Премьер-Лиги начался с гола ударом через себя, спорного пенальти и победой новичка чемпионата «Халл Сити» над действующим чемпионом – «Лестером».

Вот это начало! Какого «Халла» здесь происходит? Всего 13 игроков основного состава, готовых играть, отсутствие летних покупок, ставка в центре поля на Джейка Ливермора, протесты против владельцев клуба, временный тренер Майк Фелан… Всё же они заслужили эту победу.

Чемпионы явно были не в своей тарелке, действуя не согласованно. Отражением их игры стали выступления капитана команды Уэса Моргана, игравшего крайне медлительно, и Джейми Варди, который имел более чем достаточно шансов забить, но не реализовал ни один из них. Не хватало проданного в «Челси» Нголо Канте. Кристиану Фуксу повезло остаться на поле.

«Халл» провел выдающийся матч – и это касается не только автора победного мяча Роберта Снодграсса и Кертиса Дэвиса. На 57 минуте мяч после вброса Каспера Шмейхеля перехватил Ахмед Эль Мухаммади, который сделал передачу на Снодграсса. Тот вернул снаряд партнеру, но с прострелом Эль Мухаммади справился Данни Симпсон. Но он выбил мяч точно на ногу Снодграссу, отправившему его точно в нижний угол с края штрафной.

Открыли счет в матче также «тигры», сделав это перед уходом на перерыв. Дэвис выиграл верховую борьбу после подачи с углового, с его ударом справился Шмейхель, но мяч отскочил точно к Абелю Эрнандесу. Одновременно с ним практически идентичный акробатический трюк выполнил Адама Диоманде, и от перекладины мяч влетел в сетку.

Но уже 14 секунд спустя после начала второго тайма «Лестер» получил возможность пробить пенальти, хотя контакт Хаддлстоуна и Грэя имел место не в самой штрафной. Грэй повалился на газон, и судья Майк Дин без раздумий указал на точку. Одиннадцатиметровый точным ударом по центру реализовал Рияд Марез.

«Лестер» создал немало шансов, самым верным из которых стал момент Ахмеда Мусы, когда Элдин Якупович невероятным образом сумел отразить его удар. Мяч отскочил к Варди, но его удар заблокировал Ливермор, после чего Марез пробил выше ворот. Еще две возможности отличиться были у Варди. Быстрый Муса вновь совершил прорыв, оказался не по зубам Дэвису, но Варди направил мяч выше ворот, ударив себя по лицу с досады. До этого, также после передачи Мусы, он также не сумел забить, свой момент получил и Дринкуотер, но пробил чуть мимо ворот.

И всё же чувствовалось, что после второго пропущенного мяча «Лестеру» не удастся отыграться – игроки «Халла» были вдохновлены верой в победный результат. Для Клаудио Раньери и его подопечных та победа в Премьер-Лиге, как уже сейчас кажется, состоялась много лет назад. Ну а сейчас чемпионат вновь набирает обороты, и он – возможно, более, чем когда-либо – непредсказуем.

Джейсон Берт, The Telegraph