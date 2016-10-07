Отключить wi-fi, пообещать пиццу и другие способы заставить команду играть

Сегодня мы уже писали об одном необычном способе сплотить футболистов внутри команды – вывезти их на четыре дня в шведский лес и оставить там жить безо всяких удобств. Давайте вспомним и другие истории о том, как изменить все.

2005 год. Рассказать партнерам по «Барселоне», что ты уходишь в «Реал»

11 лет назад, за несколько дней до класико с «Реалом», Роналдиньо позвонил всем своим тогдашним партнерам по «Барселоне» и сказал, что грядущим летом покинет «Камп Ноу» и переедет на «Сантьяго Бернабеу». Самым важным было то, что бразилец попросил каждого, кому дозвонился, ничего никому не рассказывать. На последовавшей утром тренировке (после ночных телефонных разговоров) все игроки «Барсы» были притихшими и приветствовали Роналдиньо как в последний раз. Но «тайны» никто не выдал. Что было дальше, рассказывает Андрес Иньеста: «В день матча с “Реалом” в раздевалке “Сантьяго Бернабеу” Роналдиньо рассказал нам обо всем. Он сказал: “Ребята, сегодня очень важная игра, а соперник силен. Но за эти дни я понял, что мы – одна семья. Той ночью я звонил каждому из вас и сказал, что собираюсь уйти в июне. Но никто из вас не рассказал об этом. И тогда я понял, что мы готовы страдать молча, но не предавать друг друга. Я останусь в “Барселоне” надолго. Теперь давайте выйдем на поле, чтобы преподать урок игрокам “Реала”».

В тот день «Барселона» победила «Реал» со счетом 0:3, а Роналдиньо заслужил овации вражеского стадиона.

2011 год. Сдвинуть столы в клубной столовой

В начале сезона 2011/12 лондонский «Арсенал» переживал кризис: команда совсем недавно потерпела ужасное поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 8:2 и болталась в нижней части турнирной таблицы. Тот год запомнился болельщикам «канониров» как сезон имени Робина ван Перси, но был у той кампании и еще один герой: это Микель Артета. Именно испанец, впервые появившись на клубной базе «Арсенала», заметил неладное: команда ела за двумя столами. За одним традиционно располагались франкоговорящие игроки, за другим – все остальные. Такое положение дел пришлось не по душе будущему капитану, и он волевым решением эти столы сдвинул. С того момента дела у «Арсенала» пошли в гору, и он быстро выправил свое бедственное положение в лиге, завершив мрачно начавшийся сезон на третьем месте.

Стиль и сталь. О том, как Арсен Венгер задержался в «Арсенале» на 20 лет

2015 год. Пообещать футболистам пиццу за клин-шит

Хрестоматийный поход за золотыми медалями АПЛ «Лестер» начинал с того, что пропускал в каждом матче. Клаудио Раньери отшучивался: «Если не пропустим от “Стока”, то я оплачу пиццу на всех. Но, может быть, мои игроки не любят пиццу». И поначалу итальянское блюдо действительно не сильно-то и вдохновляло будущих чемпионов: клин-шит для Каспера Шмейхеля по-прежнему был такой же редкостью, как отсутствие гола в исполнении Джейми Варди. Однако к концу сезона, когда атакующая прыть Варди и компании немного подвыдохлась, пицца наконец-то стала должной мотивацией: «Лестер» выдал целую серию побед со счетом 1:0 и в итоге за два тура до конца стал чемпионом. Возможно, подопечных Раньери мотивировали не столько гастрономические изыски, сколько сам чемпионский кубок, но факт остается фактом: Раньери постепенно – пицца за пиццей – научил команду не пропускать. Впрочем, а кто из нас сомневался в мудрости великого итальянца?

«Лестер», «Шальке», «Локомотив» и другие клубы, рухнувшие на старте сезона

2016 год. Показать игрокам мотивационное видео с участием их родственников и детей

Этот сезон «Тулуза» вполне могла начать не в высшей французской лиге, а во второй по значимости, если бы не оригинальный ход наставника команды Паскаля Дюпра. Перед последним туром, где «Тулузе» предстояла решающая схватка с «Анжером», Дюпра собрал футболистов в общей комнате и сначала несколько минут говорил сам, а потом показал своим парням видео. В ролике к игрокам «Тулузы» с просьбой победить «Анжер» обратились болельщики команды, а кроме того – родственники самих футболистов. Особенно трогательным получилось обращение детей – некоторые из игроков не могли сдержать слез. После этого «Анжер», конечно же, был обыгран, а «Тулуза» сохранила прописку в Лиге 1.

К слову, совсем недавно Дюпра придумал и еще одну оригинальную штуку: теперь его футболистам нельзя выходить из автобуса в наушниках, когда команда приезжает на матч. «Ребенок, пришедший на игру с отцом, хочет получить автограф, и это хороший момент, чтобы поделиться эмоциями. Игрок должен понять, что стоит уделить этому внимание. Это пойдет на пользу всем», – говорит Дюпра, и мы ему верим. Уж он-то теперь может считаться специалистом в создании нужной атмосферы как внутри клуба, так и вокруг него.

2016 год. Отключить вай-фай на тренировочной базе

Мы предполагали, что приход Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» многое поменяет в игре «горожан», но изменения, помимо всего прочего, коснулись и порядка на тренировочной базе. «Гвардиола требует, чтобы мы завтракали и обедали все вместе. Интернет для нас отключен. Раздевалка находится на нижнем этаже, и там нет даже 3G-соединения. Там мы отрезаны от внешнего мира», – рассказывает Пабло Сабалета. Все это работает на то, чтобы улучшить атмосферу в коллективе: игроки будут больше разговаривать, а не сидеть в социальных сетях. Гвардиола – безусловный новатор в том, что касается футбольной тактики, но он также и консерватор, который не терпит вмешательства в его работу докучливых спортивных агентов или вездесущего беспроводного интернета. Судя по тем результатам, что показывает «Сити», в своих требованиях Хосеп прав на 100%.

К слову, мотивировать своих игроков с помощью пиццы Гвардиола точно не будет – с этого сезона любимое лисье лакомство в «Манчестер Сити» запрещено, так же, как фаст-фуд и ореховые смеси. Так и до отмены сексуальных связей дойдет.