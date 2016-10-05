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    Цитата дня. Почему секс мешает футболистам в Гане


    3.9
    Голосов: 14
    05.10.2016 16:00
    Бывший тренер сборной Ганы прославился на весь мир громким высказыванием о роли секса в жизни футболистов. По его мнению, для успешной карьеры следует выбрать что-то одно.

    Встречайте героя дня. 71-летний Малик Джабир известен в Гане, как нападающий, выступавший за сборную своей страны на летних Олимпиадах в 1968 и 1972 годах. На первой ганцы проиграли все три матча с общим счетом 1:11, но через четыре года уже сумели набрать два очка. Сам Джабир отметился двумя голами в игре против Израиля (3:5). Потренировать сборную Ганы Джабиру удалось в 2003 году, правда, не слишком успешно. Зато проблемы ганского футбола специалисту хорошо известны, и он поспешил ими поделиться, здорово повеселив общественность.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 14
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    Комментарии (9)
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    Pathfinder
    1475673191
    Нашей сборной удобно: они и в футбол играют, и сексом занимаются. Жаль, что чаще всего пассивно.
    Ответить
    бесёнок
    1475674634
    Рейтинг: +75 Pathfinder зачётно)))))
    Ответить
    бесёнок
    1475675825
    хахаха
    Ответить
    alexis02lion
    1475680946
    А где фото девушек? Ну чтоб посмотреть на кого футболисты время тратят. Вообще одно другому не мешает. Вон Смолов подтвердит.
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    FanatSerj
    1475681795
    "71-летний" - да харе завидовать то сам то небось по молодости случая не упускал присунуть ))
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    rumbinaddd
    1475726257
    Всегда секс не мешал в старые времена а ща развели тут
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    Тим2015
    1475746349
    секса нет вот что мешает
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