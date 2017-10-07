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    Отбор на ЧМ-2018. Нигерия, победив Замбию, отобралась в Россию; Камерун обыграл Алжир

    Определился первый участник чемпионата мира-2018 от Африки. Им стала сборная Нигерии, которая в предпоследнем матче своей отборочной группы обыграла Замбию. «Суперорлы» стали недосягаемыми для конкурентов.

    В другой игре квартета Камерун в целом уверенно победил алжирцев.

    Отбор на ЧМ-2018. Африка. Группа В. 5-й тур

    Нигерия – Замбия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ивоби, 70.

    Камерун – Алжир – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Н’Жийе, 25; 2:0 – Пангоп, 89.

    Календарь отборочного цикла к ЧМ-2018 (Африка)

    Турнирные таблицы отборочного цикла к ЧМ-2018 (Африка)

    Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 21:11
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