Отбор на ЧМ-2018. Нигерия, победив Замбию, отобралась в Россию; Камерун обыграл Алжир

Определился первый участник чемпионата мира-2018 от Африки. Им стала сборная Нигерии, которая в предпоследнем матче своей отборочной группы обыграла Замбию. «Суперорлы» стали недосягаемыми для конкурентов.
В другой игре квартета Камерун в целом уверенно победил алжирцев.
Отбор на ЧМ-2018. Африка. Группа В. 5-й тур
Гол: 1:0 – Ивоби, 70.
Голы: 1:0 – Н’Жийе, 25; 2:0 – Пангоп, 89.
Календарь отборочного цикла к ЧМ-2018 (Африка)
Турнирные таблицы отборочного цикла к ЧМ-2018 (Африка)
Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018
Источник: Бомбардир.ру