Цитата дня. Почему секс мешает футболистам в Гане

Встречайте героя дня. 71-летний Малик Джабир известен в Гане, как нападающий, выступавший за сборную своей страны на летних Олимпиадах в 1968 и 1972 годах. На первой ганцы проиграли все три матча с общим счетом 1:11, но через четыре года уже сумели набрать два очка. Сам Джабир отметился двумя голами в игре против Израиля (3:5). Потренировать сборную Ганы Джабиру удалось в 2003 году, правда, не слишком успешно. Зато проблемы ганского футбола специалисту хорошо известны, и он поспешил ими поделиться, здорово повеселив общественность.