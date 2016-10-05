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Цитата дня. Почему секс мешает футболистам в Гане

Встречайте героя дня. 71-летний Малик Джабир известен в Гане, как нападающий, выступавший за сборную своей страны на летних Олимпиадах в 1968 и 1972 годах. На первой ганцы проиграли все три матча с общим счетом 1:11, но через четыре года уже сумели набрать два очка. Сам Джабир отметился двумя голами в игре против Израиля (3:5). Потренировать сборную Ганы Джабиру удалось в 2003 году, правда, не слишком успешно. Зато проблемы ганского футбола специалисту хорошо известны, и он поспешил ими поделиться, здорово повеселив общественность.

Отборочные матчи к ЧМ. Африка Весь мир
Комментарии (9)
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Pathfinder
1475673191
Нашей сборной удобно: они и в футбол играют, и сексом занимаются. Жаль, что чаще всего пассивно.
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бесёнок
1475674634
Рейтинг: +75 Pathfinder зачётно)))))
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бесёнок
1475675825
хахаха
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alexis02lion
1475680946
А где фото девушек? Ну чтоб посмотреть на кого футболисты время тратят. Вообще одно другому не мешает. Вон Смолов подтвердит.
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FanatSerj
1475681795
"71-летний" - да харе завидовать то сам то небось по молодости случая не упускал присунуть ))
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rumbinaddd
1475726257
Всегда секс не мешал в старые времена а ща развели тут
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Тим2015
1475746349
секса нет вот что мешает
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