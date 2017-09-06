Отборочный матч ЮАР – Сенегал будет переигран, ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью

В ноябре 2016 года сборная ЮАР обыграла команду Сенегала со счетом 2:1 в матче 2-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

В марте ФИФА дисквалифицировала арбитра встречи Джозефа Одартеи Лампти за ошибочно назначенный пенальти в ворота сенегальцев.

По информации журналиста AP Роба Харриса, матч будет переигран.

После четырех туров отборочного турнира в группе D команда Сенегала набрала 5 баллов и занимает третье место. ЮАР с четырьмя очками находится на четвертой строчке. Лидеры группы – Буркина-Фасо и Кабо-Верде с шестью очками.