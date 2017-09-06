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    Отборочный матч ЮАР – Сенегал будет переигран, ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью

    В ноябре 2016 года сборная ЮАР обыграла команду Сенегала со счетом 2:1 в матче 2-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    В марте ФИФА дисквалифицировала арбитра встречи Джозефа Одартеи Лампти за ошибочно назначенный пенальти в ворота сенегальцев.

    По информации журналиста AP Роба Харриса, матч будет переигран.

    После четырех туров отборочного турнира в группе D команда Сенегала набрала 5 баллов и занимает третье место. ЮАР с четырьмя очками находится на четвертой строчке. Лидеры группы – Буркина-Фасо и Кабо-Верде с шестью очками.

    Источник: Twitter

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    06.09.2017 22:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 сентября 2017, 08:46

      Вот у нас бы так. Уже и судей бы осталось с гулькин нос,зато все квалифицированые.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 сентября 2017, 06:42

      У нас через год тогда судить будет некому.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 сентября 2017, 06:35

      Будет прецедент

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 7 сентября 2017, 05:03

      А наших тогда что получается ?! Вообще нужно расстреливать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 сентября 2017, 00:13

      Жёстко, но справедливо. И нет никах "людям свойственно ошибаться", никто его не жалеет и сопли не вытирает, в отличие от России

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