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    • Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира

    Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира


    5
    Голосов: 1
    13.11.2017 21:00
    Успех одной африканской сборной стал проблемой сразу для двух стран Европы.

    Что случилось?

    Сборная Марокко вышла на чемпионат мира спустя 20 лет. Это событие спровоцировало массовые беспорядки в Брюсселе: около 1500 тысяч марокканцев пришли в центр бельгийской столицы, чтобы отпраздновать успех своей национальной команды.

    Примерно 300 фанатов повели себя агрессивно. Они переворачивали и поджигали машины и разбивали витрины; полиция в ответ применила водометы. Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 полицейских.

    Бурные празднования не обошли стороной и другую страну Бенилюкса – Нидерланды. Полиция Гааги сообщила в твиттере, что некоторые фанаты бросали предметы в офицеров полиции. В Роттердаме ликующие фанаты запускали фейерверки цветов флага Марокко – красные и зеленые.

    Почему это произошло?

    В Бенилюксе проживает крупная марокканская община: так, выходцы из этой африканской страны составляют 4% от общего населения Бельгии. В одном Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко. Приток рабочих из Африки был особенно активным в 1960-70-е годы.

    Добавим, что, согласно опросам, 8 из 10 жителей Амстердама негативно относятся к марокканцам, проживающим в городе. Вполне безобидное слово «аллохтон» (иноземец) в Нидерландах начало считаться ругательным после того, как его стали использовать в отношении марокканцев.

    Кто-нибудь уже высказался о ситуации?

    Да. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон осудил беспорядки, назвав произошедшее «неприемлемой агрессией в центре Брюсселя». «Жизнь вместе означает уважение, в том числе и к полиции, которая круглосуточно обеспечивает нашу безопасность», – добавил он.

    Покажите больше видео – как это было?

    Урон, нанесенный фанатами Брюсселю, запечатлен в сюжете Euronews:

    Здесь можно увидеть перевернутые машины, разбитые стекла и прочие радости жизни:

    [poll id=1476]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: EPA
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (15)
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    x-x-x-x-x
    1510574103
    в голосование вопросы поставлены провакационно. причем тут мигранты? они коренне бельгийцев сейчас там. также ведут себя и другие национальности не только эмигранты
    Ответить
    Alec7183
    1510582423
    Выселили всех в Марокко и всё.
    Ответить
    mihail1980
    1510586964
    дебилы-добавить больше нечего
    Ответить
    sachsen-leipzig
    1510587514
    Да нахер их , вот мля приедут в Россию мои Кавказские братя покажут как надо вести себя . ********* надо , кто в натуре они уроды , ненавижу Мороко,Алжир и Тунис, самые противные молодеж там , а в Европе ещё хуже
    Ответить
    Bronholm
    1510609789
    Животные
    Ответить
    ГераХэвиЛОКО
    1510613844
    Судя по составу, я понимаю у кого нужно учиться в привлечении легионеров. Может и чиновники поймут ...
    Ответить
    mutabor0992
    1510617494
    Чурбаны
    Ответить
    Superviser77
    1510643623
    В большинстве своем в Бельгии и Голландии нежные заднеприводные ламповые полицейские.... Не думаю что наш ОМОН позволит подобное этим чумарезам что то вытворить подобное у нас... Ох, чувствую огребутся арабчата...
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    lordmrv
    1510677146
    В нашей стране эти "долгоносики" будут тише воды, ниже травы
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    Tostao
    1510732755
    Лет через 30, остатки европейцев запросятся в восточную часть Европы в связи с невозможностью дальнейшего проживания в арабском Париже, Лондоне, Женеве, Берлине, Брюсселе ...
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