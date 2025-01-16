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    • Литвинов назвал клуб, в который может перейти Угальде из «Спартака»

    Литвинов назвал клуб, в который может перейти Угальде из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов уверен, что Манфред Угальде способен заиграть в «ПСЖ».

    – Может ли Угальде заиграть в Англии или в «ПСЖ»?

    – Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут, и к менталитету, который есть у русских футболистов. Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде.

    • Угальде забил 16 голов в 22 матчах этого сезона.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (14)
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    zigbert
    1737031853
    И что же это за клуб, названный Литвиновым ?
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    NewLife
    1737032256
    Это Литвинов назвал? )))))проф непригодные редакторы.
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737035777
    Местного разлива) только в тушино этот неликвид, никому не нужен
    Ответить
    Spartak_forv@
    1737039111
    Литвинову надо думать как нормально заиграть в Спартаке,а не о Угальде
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    lordmrv
    1737041088
    Странно, новость давно висит на бомбе, а только один педикулезный заскочил)))
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