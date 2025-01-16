Литвинов назвал клуб, в который может перейти Угальде из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов уверен, что Манфред Угальде способен заиграть в «ПСЖ».

– Может ли Угальде заиграть в Англии или в «ПСЖ»?

– Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут, и к менталитету, который есть у русских футболистов. Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде.