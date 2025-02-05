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Клаудио Раньери - статистика
Италия
20 октября 1951 (75)
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Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
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Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
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Англия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
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Италия. Серия А 2009/2010
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Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Кальяри
1
1
0
0
Рома
2
1
1
0
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
3 : 1
05.02.2025
Рома
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4 : 1
18.12.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 1
12.08.2024
Каррарезе
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