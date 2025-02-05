Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Англии 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Франция. Кубок 2013/2014 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Франция. Кубок лиги 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008