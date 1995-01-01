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    СПАЛ - таблица

    Город Феррара
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.spal1907.net
    Стадион Паоло Мацца
    Тренер Луиджи Ди Бьяджо
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
    2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
    3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
    4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
    5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
    6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
    7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
    8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
    9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
    10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
    11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
    12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
    13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
    14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
    15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
    16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
    17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
    18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
    19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
    20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 16 2 1 46:17 +29 50
    2. Лацио 19 14 3 2 46:17 +29 45
    3. Интер 19 11 6 2 40:17 +23 39
    4. Аталанта 19 12 2 5 51:26 +25 38
    5. Рома 19 10 4 5 36:27 +9 34
    6. Наполи 19 10 3 6 31:24 +7 33
    7. Милан 19 9 6 4 31:20 +11 33
    8. Верона 19 9 5 5 29:25 +4 32
    9. Сассуоло 19 8 3 8 44:33 +11 27
    10. Кальяри 19 7 4 8 32:28 +4 25
    11. Торино 19 7 4 8 23:30 -7 25
    12. Удинезе 19 6 6 7 18:23 -5 24
    13. Парма 19 7 2 10 26:24 +2 23
    14. Фиорентина 19 5 8 6 22:22 0 23
    15. Болонья 19 5 8 6 25:29 -4 23
    16. Дженоа 19 7 1 11 24:31 -7 22
    17. Сампдория 19 6 4 9 25:30 -5 22
    18. Лечче 19 4 5 10 30:41 -11 17
    19. Брешиа 19 3 5 11 21:34 -13 14
    20. СПАЛ 19 2 4 13 16:40 -24 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 19 13 4 2 41:19 +22 43
    2. Аталанта 19 11 7 1 47:22 +25 40
    3. Рома 19 11 3 5 41:24 +17 36
    4. Лацио 19 10 3 6 33:25 +8 33
    5. Милан 19 10 3 6 32:26 +6 33
    6. Ювентус 19 10 3 6 30:26 +4 33
    7. Наполи 19 8 5 6 30:26 +4 29
    8. Фиорентина 19 7 5 7 29:26 +3 26
    9. Парма 19 7 5 7 30:33 -3 26
    10. Болонья 19 7 3 9 27:36 -9 24
    11. Сассуоло 19 6 6 7 25:30 -5 24
    12. Удинезе 19 6 3 10 19:28 -9 21
    13. Сампдория 19 6 2 11 23:35 -12 20
    14. Кальяри 19 4 8 7 20:28 -8 20
    15. Лечче 19 5 3 11 22:44 -22 18
    16. Верона 19 3 8 8 18:26 -8 17
    17. Дженоа 19 3 8 8 23:42 -19 17
    18. Торино 19 4 3 12 23:38 -15 15
    19. Брешиа 19 3 2 14 14:45 -31 11
    20. СПАЛ 19 3 1 15 11:37 -26 10
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