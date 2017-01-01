Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
26
5
7
76
43
33
83
38
24
10
4
81
36
45
82
38
23
9
6
98
48
50
78
38
24
6
8
79
42
37
78
38
21
7
10
77
51
26
70
38
19
9
10
63
46
17
66
38
18
8
12
61
50
11
62
38
14
9
15
69
63
6
51
38
12
13
13
47
51
-4
49
38
12
13
13
51
48
3
49
38
14
7
17
56
57
-1
49
38
12
11
15
52
65
-13
47
38
12
9
17
37
51
-14
45
38
11
12
15
52
56
-4
45
38
12
6
20
48
65
-17
42
38
11
7
20
46
68
-22
40
38
10
9
19
47
73
-26
39
38
9
8
21
52
85
-33
35
38
6
7
25
35
79
-44
25
38
5
5
28
27
77
-50
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
46
17
29
50
19
14
3
2
46
17
29
45
19
11
6
2
40
17
23
39
19
12
2
5
51
26
25
38
19
10
4
5
36
27
9
34
19
9
6
4
31
20
11
33
19
10
3
6
31
24
7
33
19
9
5
5
29
25
4
32
19
8
3
8
44
33
11
27
19
7
4
8
23
30
-7
25
19
7
4
8
32
28
4
25
19
6
6
7
18
23
-5
24
19
5
8
6
22
22
0
23
19
5
8
6
25
29
-4
23
19
7
2
10
26
24
2
23
19
6
4
9
25
30
-5
22
19
7
1
11
24
31
-7
22
19
4
5
10
30
41
-11
17
19
3
5
11
21
34
-13
14
19
2
4
13
16
40
-24
10
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
4
2
41
19
22
43
19
11
7
1
47
22
25
40
19
11
3
5
41
24
17
36
19
10
3
6
32
26
6
33
19
10
3
6
30
26
4
33
19
10
3
6
33
25
8
33
19
8
5
6
30
26
4
29
19
7
5
7
29
26
3
26
19
7
5
7
30
33
-3
26
19
6
6
7
25
30
-5
24
19
7
3
9
27
36
-9
24
19
6
3
10
19
28
-9
21
19
6
2
11
23
35
-12
20
19
4
8
7
20
28
-8
20
19
5
3
11
22
44
-22
18
19
3
8
8
18
26
-8
17
19
3
8
8
23
42
-19
17
19
4
3
12
23
38
-15
15
19
3
2
14
14
45
-31
11
19
3
1
15
11
37
-26
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире