Турниры:

Италия. Кубок. 2022/2023 Италия. Кубок. 2021/2022 Италия. Кубок. 2020/2021 Италия. Серия А. 2019/2020 Италия. Кубок. 2019/2020 Италия. Серия А. 2018/2019 Италия. Кубок. 2018/2019 Италия. Серия А. 2017/2018 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Кубок. 2016/2017 Италия. Кубок. 2009/2010