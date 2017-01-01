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Италия. Серия B
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Результаты
СПАЛ - результаты матчей
Феррара
Италия. Серия B
Стадион:
Паоло Мацца
Сайт:
http://www.spal1907.net
Тренер:
Луиджи Ди Бьяджо
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Кубок. 2022/2023
Италия. Кубок. 2021/2022
Италия. Кубок. 2020/2021
Италия. Серия А. 2019/2020
Италия. Кубок. 2019/2020
Италия. Серия А. 2018/2019
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Серия А. 2017/2018
Италия. Кубок. 2017/2018
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Кубок. 2009/2010
02.08 | 19:00
СПАЛ
1 : 3
Фиорентина
29.07 | 20:30
Верона
3 : 0
СПАЛ
26.07 | 20:30
СПАЛ
1 : 1
Торино
22.07 | 22:45
СПАЛ
1 : 6
Рома
19.07 | 20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
16.07 | 22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
12.07 | 18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
09.07 | 20:30
СПАЛ
0 : 3
Удинезе
05.07 | 20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
01.07 | 22:45
СПАЛ
2 : 2
Милан
28.06 | 20:30
Наполи
3 : 1
СПАЛ
23.06 | 20:30
СПАЛ
0 : 1
Кальяри
08.03 | 14:30
Парма
0 : 1
СПАЛ
22.02 | 20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
15.02 | 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
09.02 | 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
02.02 | 17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
25.01 | 17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
20.01 | 22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
12.01 | 17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
05.01 | 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
21.12 | 22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
15.12 | 20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
08.12 | 17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
01.12 | 17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
25.11 | 22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
10.11 | 17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
04.11 | 22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
31.10 | 23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
27.10 | 17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
20.10 | 16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
05.10 | 16:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
28.09 | 16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
25.09 | 22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
22.09 | 13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
15.09 | 16:00
СПАЛ
2 : 1
Лацио
30.08 | 21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
25.08 | 21:45
СПАЛ
2 : 3
Аталанта
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